وضعیت قاچاق لوازم آرایشی و دارو در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر رسول دیناروند در نخستین گردهمایی مدیران روابط عمومی معاونت های غذا و داروی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور که در سالن اجلاس دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد، افزود: دنیای اطلاع رسانی جدید کاملا عوض شده و سرعت آن خیلی شدت یافته است.

وی با عنوان این مطلب که در بحث اطلاع رسانی دچار انفعال هستیم، گفت: سازمان غذا و دارو در قبال مردم و افکار عمومی وظابفی دارد، که می بایست آنها را اطلاع رسانی کند.

دیناروند در ادامه به موضوع اخبار در حوزه غذا و دارو پرداخت و افزود: دادن عدد و رقم در اخبار این حوزه از حساسیت خاصی برخوردار است و نمی توان به آسانی هر عدد و رقمی را اعلام کرد.

معاون وزیر بهداشت به مقوله مصرف دارو اشاره کرد و افزود: عنوان می شود که ما دومین مصرف کننده دارو در جهان هستیم اما من نمی دانم این خبر ساختگی را چه کسی گفته است.

دیناروند تاکید کرد: مثلا در ارتباط با قاچاق دارو، بارها من گفته ام که درصدی ندارم و هر کسی گفته ، اشتباه است. اما، من می توانم بگویم که میزان قاچاق لوازم آرایشی و بهداشتی از غذا بیشتر است، غذا از دارو و دارو هم از تجهیزات پزشکی، کمتر است.