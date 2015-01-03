به گزارش خبرگزاری مهر، حمید چیت چیان افزود: در زمینه انرژی و استفاده بهینه از این نعمت الهی، در معارف اسلامی یک گنجینه عظیم و بی پایان را مشاهده می کنیم که باید این ذخیره ارزشمند استخراج، تدوین و با زبان روز بین مردم منتشر شود.

وی ادامه داد: در زمینه انرژی های تجدید پذیر ابتدا باید از طریق پرداخت یارانه میل مصرف کننده به سمت این انرژی ها متمایل شده و سپس با استفاده از دستاوردهای فناوری، تولید این انرژی ها با قیمت کمتر محقق شده و به تدریج پرداخت یارانه نیز قطع شود.

چیت چیان گفت: در زمینه اجرای طرح های بخش نیرو سیاست این وزارتخانه استفاده حداکثری از توان داخلی و الزام به انتقال دانش فنی اجرای این طرح ها به داخل کشور است.

وی افزود: به منظور پیش بینی و سیاستگزاری در زمینه استفاده از انرژی ها تجدید پذیر، آینده نگاری در این زمینه را ضروروی می دانیم و شورای عالی انقلاب فرهنگی می تواند در این زمینه کمک رسان باشد.

وزیر نیرو ادامه داد: با توجه به تعیین قیمت نفت از جانب قدرت های جهانی که همواره فقط به سود خود می اندیشند، استفاده از انرژی های تجدید پذیر یک الزام است.

مهندس چیت چیان گفت: با احتساب قیمت گاز طبیعی که در نیروگاه های کشور استفاده می شود، هر کیلو وات برق به قیمت 2700 ریال به دولت هزینه تحمیل می کند ولی همین برق با قیمت هر کیلووات 300 ریال به دست مصرف کننده می رسد و این یعنی پرداخت یک یارانه هنگفت از منابع عمومی کشور به بخش مصرف.

وی در پایان افزود: یکی از سیاست های کلان وزارت نیرو حمایت از شرکت های دانش بنیان در زمینه تولید انرژی و برنامه ریزی در راستای ایجاد منابع جدید در این زمینه و توجه جدی به صرفه جویی و استفاده بهینه است.