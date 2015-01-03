معلمان سیستان و بلوچستان درخواستی جز تأمین امنیت ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نخعی صبح شنبه با انتشار پیامی ضمن محکوم کردن اقدام تروریستی اخیر در شهادت رساندن یکی از معلمان جنوب استان ضمن تسلیت به خانواده این معلم شهید ابراز داشت: در اتفاقاتی که چندی پیش رخ داد و تعدادی از همکاران ما مظلومانه به شهادت رسیدند معلمان آمدند و بزرگوارانه گفتند ما امنیت می خواهیم و هیچ تقاضای دیگری نداریم.

وی در این پیام عنوان کرد:بنا بر اعتماد به قول و قرار معتمدان و مسئولان امر به معلمان گفتیم که به زودی ریشه این فتنه گری وشرارت توسط خود مردم و معتمدان دلسوز مناطق و همچنین مسئولین دلسوز امنیتی و انتظامی خشکانده خواهدشد و جانیان به سزای اعمال ننگین خویش خواهند رسید.

وی در پیام خود اظهار داشت: همانگونه که بارها گفته ایم آموزش وپرورش می خواهد هیچ کودکی دراقصی نقاط این استان پهناور ازتحصیل باز نماند و زحمت این کار خطیر تنها بر عهده معلمان عزیزی است که فداکارانه و دلسوزانه درسخت ترین شرایط به ریشه کنی جهل و بی سوادی کمرهمت بسته است.

نخعی یادآور شد: معلمان از ما مسئولین و اصحاب نفوذ و قدرت دراین استان وک شور هیچ نمی خواهند به جز تأمین جان و امنیت.

وی همچنین ابراز داشت: جانیان تاوان سختی را از سوی خود مردم پرداخت خواهند کرد تا دیگر هرگز در اثر جنایتی کور کلاسی بدون معلم نماند و فرصتی از دانش آموزان برای پیشرفت سلب نگردد وحمایت از معلم وتکریم او بعنوان مهمترین دستاورد رسالت وبعثت پیامبر اکرم (ص) درفرهنگ مناطق احیا گردد.

نخعی عنوان کرد: اینک با تکرار این جنایت و شهادت یکی از بهترین، مظلوم ترین، پاک ترین و فداکارترین معلمان چه پاسخی داریم برای همکارانمان و چگونه به صورت نگران معلمان می توانیم نگاه کنیم و آیا نباید به آنها حق می دهیم که نگران باشند؟

مدیر کل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان یادآور شد:به راستی در عقب افتاده ترین مناطق عالم معلم مورد حمله وآماج گلوله قرار نمی گیرد چون همه نسبت به او یک وظیفه احساس می کنند.

وی اذعان داشت: اینجانب یقین دارم که احساسات همه مردم، معتمدان، دلسوزان و مسئولان از این اقدام ننگین ضد انسانی جریحه دار است مخصوصا که این بار خون پاک بسیجی عزیز اهل سنت ما نیز به همراه معلم شهیدمان به زمین ریخت و ثابت کرد که این جانیان برخلاف ادعایی که دارند اعتقادی به اهل سنت نیز ندارند.

وی در پیام خود بیان داشت:ما می خواهیم یک بار برای همیشه، همه همت کنیم و به هر قیمتی شده برای احیای فرهنگ و پاسخ به تاریخ و همچنین پاسخ به نبی مکرم اسلام (ص) برای پیشگیری از یک مصیبت عظمای فرهنگی و برای خدمت به نسل های آینده جانیان را دستگیر و به سرعت به سزای اعمالشان برسانید و همه مسئولند قباحت و زشتی این عمل را فریاد بزنند.

وی تاکید کرد: اگرخواهان پیشرفت، توسعه وسربلندی این استان هستیم همگان موظفیم معلمان را دریابیم و به آنها حق بدهیم و برای تأمین امنیت و آرامش و احیای انگیزه آنها کاری متفاوت بکنیم و البته ما و همکارانمان نیزبه کوری چشم دشمنان با عزمی راسخ تر ازگذشته درسنگر تعلیم و تربیت راه همکاران شهیدمان را تا آخرین قطره خون خویش ادامه خواهیم داد و برای گسترش سواد و تعلیم و تربیت وخدمت صادقانه به مردم و فرزندان مستعد این دیار لحظه ای از پای نخواهیم نشست.