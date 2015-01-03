تسهيلات جديد سازمان وظيفه عمومی برای مشمولان خارج از کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار «ابراهيم کريمی» گفت: براساس مقررات گذشته، از سال ۸۲ هموطنانی که از کشور خارج شده و مدت ۲ سال در کشور ديگری اقامت داشته اند، می توانستند تقاضا داده و خدمت خود را بخرند .

وي ادامه داد: از آنجا که اين قانون، شامل افراد کمی می شد، ستاد کل نيروهاي مسلح براي اينکه ايرانيان بيشتري با کشور ارتباط داشته باشند، قانون جديدي را به تصويب رسانيد.

جانشين سازمان وظيفه عمومی، تصريح کرد: براساس اين قانون، اگر کسی ۳ سال در خارج از کشور اقامت داشته باشد می تواند در سال به مدت ۳ ماه، طی يک يا دو نوبت به کشور مراجعه کند.به گفته کريمی، مشمولانی که غيبت کرده و يا افرادی که با سپردن تعهد به منظور تحصيل به خارج از کشور رفته و ديگر بازنگشته اند نيز می توانند از اين قانون استفاده کنند.

وی، گفت: متقاضيان مي توانند به کنسولگری ما در کشوری که اقامت دارند، مراجعه و مهری را که براساس بخشنامه به وزارت امور خارجه ارسال شده، در گذرنامه خود ثبت کنند تا بتوانند وارد کشور شوند.

سردار کريمی با تاکيد براينکه، هموطنان خارج از کشور بايد پس از ورود به ايران، در زمان مقرر از کشور خارج شوند، اظهار داشت: اگر کسی بخواهد، دائم وارد کشور شود بايد براي تعيين تکليف خدمت سربازي به سازمان وظيفه عمومی مراجعه کند.

جانشين سازمان وظيفه عمومی، يادآور شد: اجرای اين قانون، فرصتی است براي ايرانيان خارج از کشور تا به کشورشان بدون دغدغه تردد داشته باشند و از اين طريق، الفتی بين آنها با خانواده و کشورشان، ايجاد شود.