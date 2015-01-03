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۱۳ دی ۱۳۹۳، ۱۲:۲۵

زنگنه خبر داد:

احتمال واگذاری راه‌آهن به وزارت نفت/ هدف واگذاری است نه باشگاه‌داری

احتمال واگذاری راه‌آهن به وزارت نفت/ هدف واگذاری است نه باشگاه‌داری

وزیر نفت اعلام کرد احتمال واگذاری باشگاه راه‌آهن به وزارت نفت در ازای طلب این دستگاه از بدهکار کلان نفتی را تائید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن زنگنه در پاسخ به این پرسش، که در خبرها آمده بود، احتمال واگذاری باشگاه راه‌آهن به وزارت نفت در ازای طلب این دستگاه از بدهکار کلان نفتی وجود دارد؟، توضیح داد: به هر حال قرار است اموال بابک زنجانی به ما واگذار شود.

وزیر نفت اضافه کرد: البته درباره قیمت و از نظر ارزشی باید نهایی کنیم، اما ما برنامه‌ای برای باشگاهداری نداریم و قصدمان واگذاری است.

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه راه‌آهن تهران که دو فصل پیش توسط بابک زنجانی خریداری شد، پس از ضبط اموال این فرد به خاطر تخلفات مالی، به قوه قضائیه واگذار شد.

البته در ابتدای فصل جاری توسط حمید استیلی و دوستانش خریدای شد. با توجه به مشکلاتی که برای خریداران جدید به وجود آمد، این باشگاه در آستانه انحلال قرار گرفت اما به نظر می‌رسد با واگذاری آن به وزارت نفت، می‌تواند به فعالیت خود در مسابقات لیگ برتر ادامه دهد.

کد مطلب 2454758

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