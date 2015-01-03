«خدای کشتار» دغدغه ای روشنفکرانه از نفی خشونت

به گزارش خبرنگار مهر، «پسر یازده سالهٔ خانوادهٔ رایل با چماق دو دندان هم‌کلاسی خود را شکسته است، خانوادهٔ رایل برای دل‌جویی و تفاهم به خانهٔ خانوادهٔ هویل می‌آیند و در آغاز روابط بسیار متمدنانه است اما کم‌کم خشونت موجود در روابط و وحشی‌گری نامتمدنانه‌ افراد بروز می‌کند و وضعیتی بسیار کمیک و در عین حال تاسف‌بار به ‌وجود می‌آورد.»

این سه خط، خلاصه داستان «خدای کشتار» دومین اثر علیرضا کوک جلالی است که طی روزهای اخیر در خانه تئاتر تبریز به روی صحنه رفته و بازتاب مختلفی در بین علاقمندان به تئاتر را موجب گردیده و همانگونه که در بطن نمایش، ‌ گرایش درونی انسان به خشونت و نفی خشونت در تضاد با یکدیگر است، تجمیع استقبال و انتقاد از این اثر نیز بازتاب های جالبی را در فضای هنری و میان هنرمندان و صاحب نظران این حوزه به همراه داشته است و به همین بهانه، با سیروس مصطفی هنرمند موفق تبریزی و یکی از بازیگران این نمیاش به گفتگو نشستیم که ماحصل آن از در ذیل آمده است:

در فاصله کمتر از یک سال همکاری با آقای کوشک جلالی، و استقبالی که از این دو کار شده، جایگاه طنز جلالی را در تبریز چطور می بینید؟

آقای جلالی ذاتا به کارهای طنز تمایل بیشتری دارند.با نگاهی به آثار اجرا شده ایشان طی یک دهه اخیر به راحتی می توان به این نکته پی برد البته به این نکته باید بیشتر توجه کرد که فرم و روش اجرایی وی طنز و گروتسک است و شاید متن نمایش ایشان در اولین برخورد طنز به نظر نرسد و بیشتر خوانش این کارگردان است که اجرا را به سمت گروتسک سوق می دهد.

انگیزه اجرای دوم توسط علیرضا کوشک جلالی در تبریز چه بوده؟ استقبال مردم، استعداد و توانمندی هنرمندان تبریز یا تجربه نمایش قبلی به قدری موفق بوده که این کارگردان را برای بار دوم از آلمان به تبریز کشیده است؟

اول این نکته را صادقانه حضورتان عرض کنم که وی بدون داشتن هیچ ذهنیتی برای تولید نمایش "روبینسون و کروزو" به تبریز آمد و در واقع به نظرم تولید این نمایش برای وی یک آزمون و خطا و ریسک بود و به نظرم انتظار نداشت که با چنین توانمندی در حوزه بازیگری تئاتر مواجه و کار بسیار با کیفیتی در تبریز تولید شود اما ماحصل این همکاری نمایش "روبینسون و کروزو" بود که در جشنواره بین المللی فجر حضور یافت و در سال ۹۲ و ۹۳ به غیر از تبریز در تهران و مشهد و اهواز نزدیک شصت بار به روی صحنه رفت و اکنون نیز در انتظار سایر فستیوال های معتبر بین المللی است.

علاوه بر یک رابطه دوستانه فی مابین، طبیعتا این یک رابطه حرفه ای نیز هست و به عنوان بازیگر دوست دارم از تجربیات و علم جلالی به عنوان کارگردانی مطرح در ایران و آلمان بهره مند شوم و ایشان نیز تمایل دارند تا از استعداد و توانمندی من در جهت تولید یک اثر نمایشی درخور استفاده کنند پس بدیهی است که هر دو طرف علاقمند به تولید اثری جدید باشند و در این میان استقبال بی نظیر مخاطبان را نیز نباید فراموش کرد.

دستاورد نمایش "روبینسون و کروزو" برای گروه آینا چه بود؟ آیا جلالی برنامه ای برای اجرای سوم و چهارم هم در تبریز دارند؟

حضور جلالی به عنوان کارگردان مهمان در گروه تئاتر آینا بدون شک نقطه عطفی در فعالیت های این گروه بشمار می رود چرا که این گروه در حال تجربه کردن و آموختن از کارگردانیا ست که سال ها در قلب اروپا و آلمان به طور حرفه ای نمایش تولید کرده و می کند.

واقعیت این است که اگر بخش خصوصی حاضر به سرمایه گذاری در این کار نبود، حضور جلالی و تولید نمایش "خدای کشتار" میسر نمی شد، تولید این نمایش چهار رکن دارد که فقدان هر کدام، مانع تولید این نمایشنمی شد. اول: تمایل آقای جلالی برای تولید اثری جدید در تبریز، دوم:خانم حبابی به عنوان برنامه ریز و هماهنگ کننده و دستیار جلالی، سوم: تهیه کنندگان این نمایش آقایان محمد آذری و بابک اسماعیل زاده و چهارم: گروه تئاتر آینا. به نظرم اگر حمایت های مادی و معنوی مناسب صورت پذیرد، می توان شاهد آثار جدیدتری از این گروه بود.

برخی از مخاطبان معتقدند این نمایش نسبت به کار قبلی گروه آینا با کوشک جلالی در تبریز ضعیف تر است، یا به طور کلی مخاطب انتظار بیشتری از این گروه داشت، که برآورده نشده. شما استقبال مخاطب عام و اهالی هنر از این دو نمایش چطور می بینید؟ آیا کوشک جلالی توانست با خدای کشتار انتظار و توقعی که روبینسون و کروزو آفریده بودند برآورده کنند؟

به نظرم موفقیت یا عدم موفقیت یک نمایش را میتوان از استقبال مخاطبان آن متوجه شد.بهترین سنجه تماشاگر است.خوشبختانه تا امروز نمایش از استقبال خیلی خوبی برخوردار بوده است.اما نمایش «روبینسون و کروزو» با نمایش «خدای کشتار» تفاوت های اساسی با هم دارند.از فرم گرفته تا محتوا.این درست که هر دو سعی در ارائه تئاتر مردمی دارند؛ ولی قبول دارم که محتوای خدای کشتار و دنیای ترسیمی آن ثقیل تر است.شاید قیاس این دو نمایش با هم باعث چنین بازتابی باشد.ولی اشتراکات اجرایی یکسانی نیز دارند که همانا موقعیت طنز است.

ژانر خدای کشتار چیست؟ کاراکترهای نمایش روبینسون طنزی تلخ از زبان ارتباطی و علاقه و کشش ذاتی انسان به صلح گفت، در اثر جدید چه پیامی از «خدای کشتار» برای مخاطب دارید؟

به نظرم این نمایشنامه در ژانر کمدی- تراژدی بگنجد، منتقدین معاصر تئاتر جهان خانم یاسمینا رضا را ملقب به بکت قرن بیست و یکم می دانند و اتفاقا یکی از نقاط مشترک نمایش «روبینسون و کروزو» با «خدای کشتار» در همین طنز است اما اگر در نمایش «روبینسون و کروزو» طنز تلخ بود، در «خدای کشتار» طنز بسیار تلخ است و تاثیر مدرنیته بر رفتارهای اجتماعی و متلاشی نمودن خصوصیات انسانی مهمترین نکاتی است که در این نمایش مورد هدف قرار گرفته است.

چرا یاسمینا رضا؟ بین اینهمه نویسنده در دنیا دلیل علاقه جلالی و گروه آینا به یاسمینا رضا و انتخاب متنی از وی چیست؟

یاسمینا رضا در حال حاضر یکی از چهره های مطرح ادبیات نمایشی دنیاست و آثار وی به دهها زبان ترجمه شده و در کشورهای متعدد هر پنج قاره به روی صحنه است و از سوی دیگر شرایط کنونی جامعه ما با عنایت به رشد سرسام آور تکنولوژی و دنیای ارتباطات مجازی درصورت کنترل نشدن و هدایت نشدن با تهدید اساسی مواجه است.متلاشی شدن کانون خانواده و تظاهر و بیماری هایبسیار دیگر در حال شیوع است، در چنین شرایطی این نمایشنامه انتخاب و به روی صحنه رفت تا با ترسیم زوایای مختلف این وضعیت با زبان جذاب طنز قبیح بودن رفتارهای متظاهرانه را متذکر شود.

نمایش قبلی بسیار راحت تر و روانتر درک می شد، ولی درک پیام خدای کشتار پیچیده تر است، نمایش قبلی بیشتر حرکت محور و به توانمندی بازیگران متکی بود اما این کار به متن و دیالوگها متکی است، دلیل این تفاوتها در مفهوم، ژانر و متن نمایشنامه است یا کارگردان تکنیکی دیگر را با این گروه آزموده؟

با نظر شما نوافقم. «روبینسون و کروزو» به دلیل موضوع و موقعیت از حداقل دیالوگ برخوردار بود و بیشتر با زبان بدن به انتقال مفاهیم می پرداخت اما در نمایش «خدای کشتار» بیشتر دیالوگ است که داستان را پیش می برد، هر چند باز با نمایش پر برخوردی سر و کار داریم.

در این نمایش سعی شده مفاهیم پیچیده ی فلسفی با زبان طنز بیان گردد تا تماشاگران در هر سطح از این نمایش لذت ببرند و شاخصه ی اصلی آن بهره مند شدن از انواع ریتم در موقعیت های مختلف است و نمایش از تمپوی بسیار بالایی برخوردار است که این شاخصه کار را برای من بازیگر بسیار دشوار می کند و در عوض مهلت نفس کشیدن به تماشاگر را نیز نمی دهد.

این انتقاد بین اهالی تئاتر وجود دارد که کوشک جلالی تئاتر طنز تبریز را به مسیری بی راهه می کشد که حتی از نمایش های بابک نهرینی نیز بیشتر افول خواهد کرد، شما در هر دو کار کنار این کارگردان بودید، چه مسیری را در افق دید این کارگردان می بینید که باعث ادامه همکاری با وی شده ستد؟

افول؟ مگر نمایش های آقای نهرین افول کرده است؟ اگر افول کرده، چرا با خیل عظیم تماشاگران مواجه است؟ ما با دو ژانر مواجهیم که اصلا قابل قیاس نیست و هر کدام طرفداران خود را دارد و در هر جایی از جهان این دو ژانر وجود دارد، به نظرم این دو ژانر کاملا متفاوت و بسیار دور از هم است و شاخصه مشترک هر دو ژانر خنده است اما تکنیک، موضوع و موقعیت، تفاوتهای اصلی آنهاست.

یک مثال از دوران یونان باستان در این خصوص می زنم، در آن دوران نمایش هایی با عنوان ساتیر(تمسخر اساطیر و بزرگان) اجرا می شد و همزمان با آن نمایش های کمدی با مباحث روز هم توسط آریستوفان اجرا می شده است و هر دو نمایش خنده دار با استقبال تماشاگران مواجه بودند ولی تفاوت در سطح موضوعات است.

تئاتر مردمی می خواهد موضوعات روز و معضلاتی را که انسان امروز با آن دست به گریبان است، در قالب طنز و با فرم گروتسک بیان کند و این شاخصه محرک من برای همکاری و حضور در آثار جلالی است چون مردم ما با آثار طنز ارتباط خوبی برقرار می کنند و به زبان ساده تر کارهای طنز را دوست دارند.

آقای جلالی در مصاحبه ای با روزنامه شرق تئاتر ایران و اروپا را به تفاوت بنز و پیکان تشبیه کرده بود، وی را می پذیرید؟

اگر منظور ایشان سواد تئاتری یا کیفیت تمامی آثار تولید شده در ایران است، برای من قابل پذیرش نیست.اما اگر منظور ایشان قیاس جایگاه و اهمیت تئاتر در جامعه ایران و آلمان هست با نظر ایشان کاملا موافقم.

تحسین "روبینسون و کروزو" سال گذشته خشم برخی از هنرمندان را برانگیخته بود، برخی معتقدند چون کوشک جلالی از آلمان آمده به این معنی نیست که تئاتر را خوب می فهمد و خوب کار می کند و چنین استدلال می کنند که وی زبان مخاطب ما را نمی داند، پس موفق تر از ما نخواهد بود. پاسخ شما به عنوان کسی که می تواند هر دو کفه ترازو را خوب بسنجد چیست؟

باید قبول کرد که جلالی حرف ها و گفتمان جدیدی در تئاتر تبریز مطرح کرد، البته این حرف را کسی می گوید که دارای درجه کارشناسی ارشد کارگردانی تئاتر و ۲۰ سال فعالیت در عرصه هنرهای نمایشی است، تئاتر مردمی دغدغه ای است که جلالی روی آن تاکید دارد و این موضوع کم کم تبدیل به دغدغه ما هم می شود.

جلالی اگر زبان مخاطب ما را نمی دانست آیا می توانست برای آثارش مخاطب جذب کند؟ وی با تعامل و مدیریت مثال زدنی تمامی تجارب گروه تئاتر آینا که همه از بچه های تئاتر تبریزاند را به کار میگیرد.و این رمز موفقیت ایشان در تبریز است.

چرا جلالی در هر بار سفر و تجربه کاری جدید در تبریز به هنرمندان و جامعه تئاتر تبریز می تازد؟

دغدغه و قیاس ایشان همیشه در خصوص تئاتر ایران و ارتقا جایگاه آن بوده و هست و بر اساس همین دغدغه در تهران و بویژه شهرهای دیگر ایران تئاتر کار می کند و تجارب خود را با رویی گشاده و ایثارگرانه منتقل می کند و اگر اعتراضی هم کرده باشد به وضعیت تئاتر کشور بوده و به یاد ندارم که در جایی به جامعه تئاتر تبریز "بتازد" و اساسا هنرمندی که در آثارش عشق و نوع دوستی و صلح موج می زند، چگونه می تواند به چنین کاری دست بزند.

نمایش «خدای کشتار» هم به مانند نمایش «روبینسون و کروزو» در مدح انسان و در تقبیح رفتارهای ناشایست به روی صحنه رفته است، نمایشی که با خنده تماشاگران جان می گیرد و با لبخند تماشاگران خود را بدرقه می کند و در خلوت تماشاگر خود را به تفکر وا می دارد.