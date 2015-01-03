برنامه های جهانی نوازنده ایرانی در کشورهای مختلف

به گزارش خبرگزاری مهر، این اثر که موسسه فرهنگی هنر ی نقطه تعریف، آن را به انتشار در می‌آورد، شامل شانزده قطعه کوتاه است که می‌توان آن را در همان فضایِ «شهر خاموش» تلقی کرد.

نامِ دومِ این اثر «شعرهای پراکنده» است که کلهر خود درباره‌ی این اثر نوشته است:«شعر آواهای پراکنده، به خواب‌های خوش و ناخوشی می‌مانند که در لحظات مختلف یک شب به چشمتان می‌آیند، یعنی می‌بینید و می‌شنوید و حسشان می‌کنید... چندین بعد دارند، دور و نزدیکشان زیاد معلوم و مهم نیست. دور نزدیک است و نزدیک دور... بارانش می‌بارد،‌ اما خیس نمی‌کند. برفش هست، ولی سرما ندارد. فقط خیال است، خواب است... می‌دانید که ، ما هم گاه قسمتی از آن هستیم و گاه از بیرون نیز نظاره‌گرشان. همه با هم مرتبطند، با هم با ریسمانی پیوسته، اما نه به دنبال داستانی نه به دنبال هیچ ، صبح بعد شما می‌مانید و هاله‌ای، گردی از یادشان یا آنچه که رفت... و شاید آرزویی که، وقتی دیگر به خوابتان آیند.»

این آهنگساز و نوازنده‌ برجسته، چندی قبل به همراه شجاعت حسین خان نوازنده مطرح سی تار در آمریکا و کانادا به اجرای برنامه پرداخت.

براساس این گزارش کنسرت گروه «غزل» نیز اسفند ماه و در شهر نیویورک آمریکا برگزار می‌شود. غزل گروه موسیقی چند ملیتی است که اعضای آن را کیهان کلهر نوازنده کمانچه ایرانی و شجاعت خان نوازنده سی‌تار و سواپان چادهوری نوازنده طبلا از هند تشکیل می‌دهند. آثار گروه تلفیقی از موسیقی شمال هند و موسیقی سنتی ایرانی است.

کلهر در روزهای هشتم و یازدهم ژانویه‌ سال جاری نیز به همراه ارکستر سمفونیک بالتیمور در آمریکا به رهبری مارین آلسوپ به صحنه می‌رود. رهبری ارکستر سمفونیک بالتیمور را مارین آلسوپ برعهده دارد و کیهان کلهر از سولیست‌های این کنسرت بزرگ خواهد بود.

در آغاز سال نو میلادی و در کنسرتی که به آیین‌های بهاری اقوام سراسر دنیا اختصاص دارد، قطعه Rite of Spring ساخته ایگور استراوینسکی آهنگساز روس قطعه اصلی و آغازگر برنامه است. همچنین قطعه Rose of the Winds ساخته اسوالدو گلیجوف آهنگساز آرژانتینی که ترکیبی است از موسیقی سنتی اقوام گوناگون دنیا در ادامه این کنسرت اجرا خواهد شد. این در حالی است که علاوه بر کیهان کلهر، کریستینا پاتو، دیوید کراکوئه و مایکل وارد برگمن سولیست‌های این کنسرت هستند