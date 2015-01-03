به گزارش خبرگزاری مهر، ولي الدين مصلحتي شربياني در تشریح برنامه های در دست اجرا به منظور توسعه شبکه برق خورشیدی در سطح روستاهای کشور، گفت: بر اساس تصمیات جدید در وزارت نیرو مسئولیت برق رساني به روستاها كاملاً به دفتر برق روستايي منتقل شد و در فراخواني، بخش خصوصي را براي فعاليت در اين عرصه تشويق كرديم و با حمايت‌هايي كه از اين صنعت به عمل آمد، نزديك به 60 شركت پيمانكار و مشاور شكل گرفت.

مجري طرح برق روستايي كشور در وزارت نیرو با اعلام اینکه هم اکنون اقداماتی برای افزایش سطح کمی و کیفی خدمات فنی و مهندسی پیمانکاران و تولید تجهیزات برق رسانی به روستاها انجام گرفته است، تصریح کرد: از این رو تا پایان سال جاری برق رسانی به بیش از 80 روستای جدید با استفاده از انرژی های نو در دستور کار قرار گرفته است.

این مقام مسئول با اشاره به آغاز احداث و راه اندازی نیروگاه هیا مقیاس کوچک برق بادی و خورشیدی در برخی از روستاهیا شمالغرب کشور، بیان کرد: در حال حاضر 3 شركت داخلی برای مونتاژ صفحه های خورشيدي فعال هستند و ساخت تجهيزات جانبي همچون اينورتور به طور كامل در كشور بومي سازي شده است.

مصلحتی با اشاره به رشد بالاي مونتاژ سيستم هاي ذخيره ساز و باتري در كشور، مونتاژ پنل‌هاي خورشيدي را گامي به سمت بومي سازي اين نوع تجهيزات عنوان كرد و افزود: در شرایط فعلی با حمایت از سازندگان ایرانی ساخت كامل تجهيزات صفحه های خورشيدي در داخل کشور آغاز شده است.

مجري طرح برق روستايي كشور، ميزان توان در نظر گرفته شده براي هر خانوار روستايي از طريق انرژي تجديدپذير را حدود 400 وات عنوان كرد و یادآور شد: اين ميزان را براي تامين انرژي انواع لوازم برقي همچون يخچال، تلويزيون، راديو، پنكه، روشنايي کافی خواهد بود.

به گفته این مقام مسئول، هم اكنون به ازاي هر خانوار روستايي يك كيلووات توان اختصاص مي يابد و تا حدود 70 ساعت نيز امكان ذخيره سازي انرژي برق براي اين خانوارها وجود دارد.

مصلحتي با بیان اینکه پيش بيني مي شود حدود 600 روستا با توسعه جمعيتي از كد روستايي برخوردار شوند و كار برق رساني به اين روستاها در سال‌هاي آينده در برنامه قرار دارد، اظهارداشت: روستائيان از سيستم‌هاي برق تجديدپذير رضایت دارند و از نصب این تجهیزات برای تامین برق استقبال می کنند.