حفاری خط نفت در محدوده شهر فاضل آباد شهروندان را بامشکل مواجه کرد

محسن سمیعی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این که شرکت نفت در امر مرمت حفاری ها، به شدت تعلل کرده است گفت: با گذشت بیش از یک ماه از حفاری متاسفانه شهروندان ما تبعات منفی این تعلل را پرداخت می کنند.

وی افزود: بارها با نماینده شرکت نفت مکاتبه شده است اما هنوز پاسخ قانع کننده ای به ما نمی دهند. در حال حاضر گرد و خاک ناشی از این کنده کاری و در مواقع بارانی، گل و لای ناشی از آن شهروندان را آزار می دهد.

وی تاکیدکرد: شرکت نفت حق ندارد به شهروندان ما که آمال و آرزوی خدماتی ما هستند جسارت کنند.

شهردارفاضل آباد به پیشنهادات سازنده شهرداری در این زمینه اشاره کرد و گفت: خط لوله نفت در داخل یک رفیوژ به عرض حداقل شش متری به طرفین قرار گرفته شود که لوله از طرف حریم دوازده متری با دیوار جدول فاصله دو متری داشته باشد و حریم چهار متری به طور کامل در داخل رفیوژ قرارگیرد.

وی اضافه کرد: اجرای عملیات کاشت چمن به میزان ۱۰۰۰ متر در طرفین رفیوژ و چهار متر شن های رنگی در وسط آن به منظور پیاده روی ورزش همگانی به جهت زیباسازی مسیر، انجام پیاده روسازی ضلع جنوبی جهت تردد شهروندان و آسفالت ضلع شمالی جهت تردد وسایل نقلیه در دوطرف رفیوژ می شود.

سمیعی ادامه داد: تبدیل مسیرخط لوله به خیابان و بلوار بصورت موقت بوده و درصورتی که در آینده در اثر عملیات های اضطراری آسیبی به جداول رفیوژ و یا آسفالت طرفین وارد شود، بازسازی مجدد آن با توافق طرفین خواهد بود.