اراضی شهرک صنعتی چمستان وقفی است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی خنجری پیش از ظهر شنبه در نشست بررسی مشکلات شهرک صنعتی چمستان با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای رفع مشکلات واحدهای تولیدی، از همراهی و همکاری اداره کل منابع طبیعی و شرکت شهرک های صنعتی استان مازندران تقدیر و تشکر کرد و ضمن گلایه از اوقاف استان، خواستار تعامل و همکاری برای حل مشکل وقفی بودن شهرک صنعتی چمستان شد.

وی گقتن: با توجه به وقفی بودن اراضی شهرک صنعتی چمستان واحدهای تولیدی این شهرک برای ارائه سند خود به عنوان وثیقه و دریافت تسهیلات بانکی با مشکلاتی مواجه هستند که متاسفانه اقدامات و تلاشهای صورت گرفته برای رفع این معضل، تاکنون منتج به فایده خاصی نشده است.

به گفته خنجری، از ابتدای مسئولیتم در این شهرستان شاهد اعتراضات ساکنان و اهالی روستای همجوار شهرک صنعتی درخصوص وضعیت تصفیه خانه فاضلاب شهرک بوده ایم. اعتراضاتی که به حق بوده و ما در مقام یک مسئول باید پاسخگوی مردم باشیم و نگذاریم نگاه مردم به مسئولان نظام مقدس اسلامی خدشه دار شود.

وی با اشاره به اختصاص اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال برای احداث تصفیه خانه فاضلاب این شهرک از اقدامات به عمل آمده و توجه ویژه استاندار مازندران به این مقوله و دغدغه اهالی تقدیر و تشکر کرد و گفت: نماینده شرکت شهرک های صنعتی به عنوان متولی این کار باید پاسخگو باشد و مشکل را به طور کامل مرتفع کند.

فرماندار نور در ادامه تصریح کرد: فعالیت واحدهای صنعتی و تولیدی برای دولت از اهمیت ویژه ای برخوردار است، اما امنیت و آسایش مردم از اهمیت بالاتری برخوردار است و هرگز برای ادامه فعالیت واحدهای تولیدی متخلف از مردم نخواهیم گذشت و با واحدهایی که در دفع فاضلاب خود مرتکب تخلف می شوند، برخورد قضایی صورت خواهد گرفت.

سیدمصطفی موسوی مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران نیز گفت: تصفیه خانه احداث شده در شهرک صنعتی چمستان که با اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال احداث شد، از لحاظ فنی اشکالی ندارد و اگر ایراداتی جزیی در اجرای آن مشاهده می شود، برطرف خواهد شد و در همین جهت بهره بردار مستقل تصفیه خانه در شهرک صنعتی به طور ۲۴ ساعته مستقر خواهد شد.

وی با بیان اینکه سیستم پایش آنلاین تا پایان سال راه اندازی خواهد شد، با اشاره به تذکرات ارائه شده به واحدهای شناسایی شده که مرتکب تخلف در دفع فاضلاب می شوند، برخورد قضایی را اقدام بعدی در جهت جلوگیری از ادامه تخلفات این واحدها دانست.