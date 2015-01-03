رشد اقتصادی ثمره تجاری سازی علم و فروش دانش است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در همایش 9 دی که در واحد علوم و تحقیقات برگزار شد، با بیان اینکه گذر از چالش های خلق شده پس از انتخابات سال88 نشان دهنده اعتماد مردم به نظام، بود گفت: عبور مقتدرانه از حوادث 88 و فشارهای ناشی از شدت گرفتن تحریم های کشورهای غربی علیه ایران، نمایانگر امنیت اجتماعی، جایگاه فاخر سیاسی و صلابت و اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران، است.

وی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران توانسته است از فضای متلاطم آن دوران به وضعیت متعادل و اقتدارآفرین امروز دست یابد، گفت: مدیریت مقام معظم رهبری، مبتنی بر خردورزی، عقلانیت، شجاعت و ایمان به خدا و ملت منجر به حماسه 24 خرداد 93 13 شد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه حماسه ملی 9 دی توانست تا سالها کشور را در برابر فتنه گری های داخلی و خارجی تضمین کند، تصریح کرد:حماسه 9 دی یک سرمایه عظیم برای انقلاب اسلامی است .

نقش ایران در حل بحران های منطقه برکسی پوشیده نیست

حجت الاسلام ابوترابی فرد، با اشاره به تحریم های غرب علیه کشور ، نظیر تحریم بانک مرکزی، خرید نفت و بلوکه کردن منابع کشور و نیز رویارویی جریان های سیاسی داخلی، تصریح کرد: چالش 1388در ایران همزمان با انتخابات عراق، احتمال سقوط قریب الوقوع بشار اسد و شرایط متشنج منطقه بود، در چنین وضعیتی، جمهوری اسلامی درکنار عبور از مشکلات موجود، در صنعت هسته ای که مستقیما مورد آماج تحریم ها قرار داشت نیز به موفقیت های چشمگیری دست یافت.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نقش ایران در حل بحران های منطقه برکسی پوشیده نیست، ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران با مدیریت مقتدرانه و مدبرانه تحولات منطقه ، برنده واقعی بود و هم اینک غرب به ضرورت تعامل با ایران به منظور حل مسائل بین المللی بیش از پیش پی برده است.

وی بر حفظ و پاسداشت وحدت و انسجام ملی حول اسلام و قانون اساسی تاکید کرد و گفت: برای رسیدن به دارایی های بیشتر باید از سرمایه های امروز و ارزش های وحدت آفرین بهره برداری کرد که لازمه آن بروز ارزش ها در رفتار، مدیریت، سلوک و عمل است.

رشد اقتصادی در دنیای امروز، ثمره تجاری سازی علم است

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی بر نقش دانشگاهیان تاکید کرد و اظهار داشت: نخبگان دانشگاهی باید مصالح ملی، منطقی و علمی، مسیر رشد و توسعه کشور را ترسیم کنند.

حجت الاسلام والمسلمین ابوترابی فرد رصد و اصلاح کاستی ها و ضعف های موجود در پژوهش و آموزش را ضروری دانست و افزود: حرکت علمی نیاز امروز و فردای ملت هایی است که به دنبال اقتدار هستند؛ دوران بهره مندی از مواهب طبیعی همچون نفت برای توسعه اقتصادی به پایان رسیده و امروز فناوری، قدرت و رشد اقتصادی ثمره تجاری سازی علم، فروش دانش و تحقق رویکرد اقتصاد دانش بنیان است.

دانشفرد معاون فرهنگی واحد علوم و تحقیقات نیز در این مراسم، ضمن گرامی داشت حماسه نهم دی ماه و تسلیت به مناسبت شهادت امام حسن عسگری(ع)، گفت: نهم دی ماه، با همت و غیرت مردم و تدبیر مقام معظم رهبری، در تاریخ ماندگار شد.

وی نهم دی را نشانه وفاداری به ارزش های اسلامی، پرچم داری برای قانون مداری و خواست عمومی دانست و تصریح کرد: این حماسه، رهیافتی به سوی امنیت و تبعیت از ارزش های اصیل نظام و قانون اساسی جمهوری اسلامی در مسیر توسعه پایدار است.

معاون فرهنگی واحد علوم و تحقیقات، با بیان اینکه نهم دی، یادآور انقلاب 57، رشادت، تعهد و بصیرت مردم ایران اسلامی است، ادامه داد: توجه بر وحدت به عنوان یکی از پیام های نهم دی ماه، پایانی بر قانون گریزی ، ناامنی و آشوب بود.