به گزارش خبرگزاری مهر، لیلا کفاش زاده مسوول پژوهش و آموزش کودکان و نوجوانان پژوهشگاه میراث فرهنگی وگردشگری دراین باره گفت : نمونه اولیه این اسباب بازی به مسابقه ملی طراحی و ساخت اسباب بازی دانشگاه صنعتی شریف ارسال شده است .

طراح و مبتکر این اسباب بازی با اشاره به اینکه هدف از ساخت اسباب بازی تپه سحر آمیز آشنایی کودکان و نوجوانان با مفاهیم باستان شناسی است ابراز امیدواری کرد این اسباب بازی بتواند با جلب نظر هیأت داوران و سرمایه گذاران به تولید انبوه رسیده و کمک شایانی به معرفی و شناسایی میراث فرهنگی کشور به کودکان بکند.

به گفته وی «تپه سحر آمیز» توده ای از گل رس خشک شده است که به صورت نمادین به شکل تپه‌های باستانی طراحی شده است.

درون این تپه نمونه‌هایی از اشیاء باستانی وجود دارد که کودک باید با تلاش و ممارست این تپه را شکافته و به اسباب بازی درون آن دست پیدا کند.

او افزود: کودک با گذراندن مراحل این بازی با سختی کاریک باستان شناس برای رساندن اشیاء تاریخی به موزه آشنا می شود.

کفاش زاده در ادامه گفتگو با خبرنگار سایت (Richt.Ir)،گفت : بروشور موجود در این اسباب بازی توضیحات ساده ای در باره چیستی باستان شناسی ارایه می‌دهد.

مسوول پژوهش و آموزش کودکان و نوجوانان پژوهشگاه میراث فرهنگی وگردشگری با بیان اینکه اسباب بازی تپه سحر آمیز در 7 مدل طراحی شده است اظهار داشت : کودک با خریداری کردن یکی از بسته های تپه سحر آمیز و دست یابی به گنج مدفون شده در آن به خرید 6بسته دیگر نیز علاقمند شده و در نهایت با خرید تمامی نمونه‌ها می تواند موزه‌ای خانگی برای خود درست کند که دراینصورت تا حدودی با مفهوم موزه داری هم آشنا می شود.

به گفته وی این اسباب بازی حس انتظار و صبوری را با ایجاد تمرکز در کودک بیدار کرده و لذت جستجو و در نهایت رسیدن به هدف را به او منتقل خواهد کرد. همچنین کودک با اطلاعاتی که با مطالعه بروشور ها به دست خواهد آورد، با فرهنگ غنی ایران و میراث گذشتگان خود آشنا خواهد گشت.

کفاش زاده تصریح کرد: اسباب بازی تپه سحر آمیز برای استفاده کودکان 6 تا 15 سال مناسب بوده و خانواده‌ها و مربیان می توانند با مطالعه راهنمای این بازی اطلاعات تکمیلی بیشتری به کودکان ارایه کنند.

به گفته این هنرمند ، میراث فرهنگی ملموس و ناملموس جزء تفکیک ناپذیر زندگی هر انسانی است از همین رو حفاظت و صیانت از این مقوله مهم بر عهده تک تک افراد جامعه است.

در این میان کودکان به عنوان آینده سازان سهم ویژه‌ای در حفظ و نگهداری میراث فرهنگی کشور بر عهده دارند و اسباب بازی یکی از بهترین روش‌هایی است که می‌توان مفاهیمی این چنینی را به کودکان منتقل کرد.