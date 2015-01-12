اسامی بازیکنان تیم فوتبال نوجوانان دختر ایران اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال مهشاد امیری، زینب کرم زاده، مبینا نافغی و هاجر دباغی از اصفهان، ساناز ربیع لاله، مهتا رحیم زاده و اسما نظری از آذربایجان شرقی، ثنا صادقی و میترا محمدی از کرمانشاه، فاطمه مزیدی و مائده دوجی از گلستان، فاطمه حسینی و مائده یوسفی از خراسان رضوی، فاطمه ایرانخواه از تهران، ندارضاپور از کرمان، هنگامه صفاتی از چهارمحال و بختیاری، کیمیا علی جانی، مارال محمدی و مهدیه پیشگاه زاده از البرز، فاطمه قاسمی، شقایق نوری زاده، هانیه رحیمی و هانیه خداپرست از فارس، ندا رحمانی از قزوین، فاطمه گرایلی و فاطمه مزیدی از مازندران.

بازیکنان عصر روز 29 دیماه باید خود را به کادر فنی تیم ملی در کمپ تیم های ملی معرفی کنند. این اردو تا سوم بهمن ماه زیر نظر شادی مهینی برگزار خواهد شد.