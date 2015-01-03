برگزاری کنسرت «لیان» پس از ۱۶ سال در بوشهر/برخورد پلیس بامعترضان کنسرت

به گزارش خبرنگار مهر، گروه موسیقی «لیان» به سرپرستی محسن شریفیان، تاکنون بارها کنسرت هایی را در کشورهای مختلف برگزار کرده است اما بیش از ۱۶سال بود که مجوز اجرا در زادگاه خود یعنی بوشهر به آن داده نمی شد.

پس از پیگیری محسن شریفیان سرپرست این گروه موسیقی، هفته گذشته اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر با صدور مجوزی اجازه برگزاری کنسرت در بوشهر را به آنان داد که پس از آن زمان اعلام اجرای کنسرت گروه «لیان» و تاریخ فروش بلیط های آن اعلام شد.

به گفته عوامل این گروه موسیقی، ظرف مدت چند ساعت همه بلیط های کنسرت به فروش رسید تا آنجا که این گروه با توجه به استقبال و درخواست های مردم، تصمیم گرفتند، مدت زمان اجرای کنسرتشان را از یک روز به سه روز افزایش دهند.

محسن شریفیان هفته گذشته در مصاحبه با رسانه ها در این زمینه اعلام کرد: کنسرت «لیان» که در ابتدا قرار بود فقط در روز جمعه، ۱۲ دی ماه برگزار شود، در روزهای ۱۳ و ۱۴ دی ماه هم برای علاقمندان برگزار خواهد شد.

شامگاه جمعه و زمان اجرای این کنسرت فرا رسید و مردمی که بلیط تهیه کرده بودند به محل سالن سینما آوینی بوشهر رفتند تا در زمان مقرر به تماشای اجرای گروه موسیقی «لیان» بپردازند اما عده ای به عنوان معترضان برگزاری این کنسرت، در جلوی درب سالن سینما حضور داشتند و مانع ورود مردم به آن محل شدند.

این معترضان با در دست داشتن پلاکاردهایی در مخالفت با برگزاری این کنسرت، خواهان لغو آن بودند و سپس با برپایی نماز در مقابل محل اجرای کنسرت، به اعتراضات خود ادامه دادند.

در این بین، با توجه به شلوغ شدن محل برگزاری کنسرت و برهم خوردن نظم و آرامش در آن محل، پلیس بوشهر با تصمیم شورای تامین استان وارد ماجرا شد و با معترضان برای پراکنده شدن آنان صحبت کرد.

اخطار پلیس به معترضان، آنچنان که باید جواب نداد و با برخورد شدیدتر هم همراه شد و پس از آن با متفرق شدن تجمع مذکور، راه برای ورود مردمی که بلیط به دست به آنجا مراجعه کرده بودند باز شد.

سانس نخست کنسرت موسیقی «لیان»، با یک ساعت تاخیر در زمان اعلام شده برای علاقمندان آن برگزار شد و با استقبال گسترده مردم مواجه شد.

اجرای کنسرت در بوشهر حق قانونی این گروه بود

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: گروه موسیقی «لیان»، دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و برای برگزاری این کنسرت نیز به آنان مجوز استانی داده شده و حق قانونی ایشان بود که بتوانند برای علاقمندانشان برنامه اجرا کنند.

حمیده ماحوزی ادامه داد: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر، با رعایت حق قانونی این گروه هنرمند، از آنان حمایت کرده و چون به لحاظ قانونی و شرعی هیچ اشکالی متوجه این گروه نیست، اجازه برگزاری کنسرت به آنان داده شد.

وی افزود: کسانی که بدون هیچ گونه مجوز قانونی به اعتراض نسبت به اجرای این کنسرت قانونی دست زده اند اگر اشکال قانونی از این گروه دارند مطرح کنند تا در صورت لزوم پیگیری و اصلاح شود.

همه شئونات اسلامی محل برگزاری کنسرت «لیان» رعایت شد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر تصریح کرد: همه شرایط و شئونات اسلامی در سالن و محل برگزاری کنسرت «لیان» رعایت شده و هیچ موردی که باعث حرمت شکنی شده باشد در آن اتفاق نیفتاده است و مردم نیز استقبال بسیار پرشوری از برگزاری آن داشتند.

وی با تشکر و تقدیر از حمایت شورای تامین، استاندار، فرماندار و نیروی انتظامی استان بوشهر برای برقراری نظم و امنیت در محل اجرای این کنسرت اضافه کرد: اقتدار استان در برخورد با این حرکت غیرقانونی، شایسته ستایش است.

وی افزود: محسن شریفیان، سرپرست گروه موسیقی «لیان» نیز در ابتدای اجرای این کنسرت بر روی سن از هواداران و علاقمندانش در سالن خواست در حفظ شئونات اسلامی همکاری کنند که با همکاری خوب مردم، این کنسرت با حفظ همه حرمت های اسلامی و قانونی برگزار شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر ترجیح داد در مورد سایر سوالات خبرنگار مهر فعلا صحبتی نکند.

گزارش: بتول سهراب پور