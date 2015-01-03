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۱۳ دی ۱۳۹۳، ۱۲:۱۳

عزیزی سرمربی تیم شهرداری تبریز شد

عزیزی سرمربی تیم شهرداری تبریز شد

سرمربی پیشین تیم‌های فوتبال ابومسلم و پیام مشهد به عنوان سرمربی جدید تیم دسته اولی شهرداری تبریز انتخب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از نشست صبح امروز شنبه 13 دیماه هیات مدیره باشگاه شهرداری تبریز، خداداد عزیزی به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال این باشگاه تبریزی انتخاب شد.

خداداد عزیزی که متولد اول تیرماه سال 1350 در مشهد بوده  و با گلی که آذرماه 1376 در ملبورن به استرالیا زد خود را در تاریخ فوتبال ایران جاودانه کرد، در جام‌جهانی 1998 فرانسه و جام‌ملت‌های آسیا 1996 امارات برای تیم ملی ایران به میدان رفت. وی در سال 1996 به عنوان بهترین بازیکن جام‌ملت‌ها و بهترین بازیکن آسیا شناخته شد.

عزیزی پس از خداحافظی از فوتبال به عنوان مشاور مدیرعامل ابومسلم انتخاب شد و در این سال‌ها، سرمربی و مدیر فنی تیم‌های ابومسلم و پیام مشهد هم بوده است.

کد مطلب 2454778

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