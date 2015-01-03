نرم افزار انقلاب اسلامی تولید شد

اکبر پوست چیان در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: نرم افزار انقلاب اسلامی با عنوان نرم افزار مشترک مرکز نور و دانشگاه معارف تولید شد.

وی گفت: این نرم افزار حاوی متن هشت عنوان از دروس اصلی انقلاب اسلامی است که شامل دست در دست صبح، انقلاب اسلامی، اندیشه‌های سیاسی امام خمینی(ره)، درآمد تحلیلی در انقلاب اسلامی ایران، زمینه ها و عوامل و بازتاب جهانی انقلاب اسلامی، رهیافت فرهنگی، دست هایی که وصیت نامه امام خمینی(ره)، امام خمینی(ره) و بیداری اسلامی از جمله عناوین این نرم افزار است.

وی عنوان کرد: از دیگر محتویات این نرم افزار می‌توان به ارائه ۱۴۵ عنوان در ۲۷۵ جلد کتاب مفید و مرتبط با انقلاب اسلامی شامل انقلاب اسلامی و نظام سیاسی (۶۰ جلد)، ولایت فقیه (۴۵ جلد)، امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری (۲۰ جلد)، غرب شناسی (سه جلد)، مسائل جهان و ایران (۱۲ جلد) اشاره کرد.

مسئول واحد ارتباطات و اطلاع رسانی مرکز نور بیان کرد: این نرم افزار دارای ۳۴ عنوان منبع عمومی و مهم در ۸۸ جلد شامل ترجمه قرآن کریم، تفسیر نمونه مفاتیح الجنان، سلوک دانشجویی و غیره و مجموعه کتاب های پرسش و پاسخ دانشجویی و غیره می‌باشد.

وی گفت: از قابلیت‌های این نرم افزار می‌توان به جستجوی ساده و پیشرفته در متن و فهرست از طریق کلمه و عبارات، مقایسه دو متن از قسمت‌های مختلف یک یا دو کتاب با یکدیگر، متن کامل قرآن کریم با ترجمه فارسی، امکان جستجو در آیات و همچنین ۱۰ دوره لغت نامه در ۶۲ جلد به زبان فارسی و عربی با قابلیت جستجو اشاره کرد.

پوست چیان عنوان کرد: علاقمندان می‌توانند برای تهیه این نرم افزار به فروشگاه مجازی مرکز نور به نشانی www.noorshop.ir مراجعه کنند.