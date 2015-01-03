واکنش سخنگوی باشگاه به دوپینگ یک پرسپولیسی/ هنوز ابلاغی دریافت نکردیم

مهدی خواجه وند در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص شرایط این تیم ضمن بیان مطلب فوق اظهارکرد: در یک مقطعی با شرایط خاصی مواجه شدیم که باید از آن عبور می‌کردیم. این اتفاقات با فصل نقل و انتقال همزمان شده بود که با قبول مسئولیت آقای طاهری تا جایی که امکان داشت توانستیم به نقل و انتقال ورود کرده و فعالیت خوبی داشته باشیم.

وی درباره اردوی تدارکاتی این تیم گفت: ما سه پیشنهاد برای اردو در ترکیه، کیش و دوبی داشتیم که احتمالا دوبی خواهیم رفت. البته هنوز تاریخ آن مشخص نیست و پیگیر کارها هستیم. حتی ممکن است این هفته به اردو برویم ولی آنچه که مسلم است یک اردو را برپا خواهیم کرد.

عضو هیات مدیره باشگاه پرسپولیس درباره کمک جدید هدایتی به این باشگاه عنوان کرد: حسین هدایتی در فصل نقل و انتقال کمک خوب و مناسبی به باشگاه پرسپولیس کرد که باید از وی تشکر کرد. اینکه ایشان باز هم قصد کمک به پرسپولیس را دارد من اطلاعی ندارم.

وی درباره اینکه گفته می‌شود این کمک‌ها باید صرف پرداخت بدهی به شرکت بهنام پیشرو کیش شود، تاکید کرد: با این شرکت قراردادی نوشتیم که بر اساس بندهای آن اگر شرکت یاد شده در زمان تعیین شده به تعهدات خود عمل نمی‌کرد، چه تصمیماتی می‌شد گرفت که یکی از چک‌های این شرکت برگشت خورد و ما هم بر این اساس قرارداد را قانونی فسخ کردیم. این قرارداد به آنها نیز واگذار شده است.

از خواجه وند در خصوص اضافه وزن 7 کیلوگرمی بازیکن جدید برزیلی این باشگاه پرسیدیم که پاسخ داد: این مسایلی است که عنوان می‌شود ولی این بازیکن در حال تمرین با پرسپولیس است و رزومه خوبی داشته که کادر فنی هم این بازیکن را تایید کرده است.

وی درباره اینکه آیا بازیکن جدید دیگری به پرسپولیس اضافه خواهد شد؟، بیان کرد: در حال بررسی رزومه دو سه بازیکن دیگر هستیم که کادر فنی باید تصمیم خود را بگیرد و احتمال دارد یک یا دو بازیکن خارجی دیگر به جمع ما اضافه شود.

سخنگوی باشگاه پرسپولیس در واکنش به انتشار اخبار مربوط به دوپینگ یکی از بازیکنان این تیم خاطرنشان کرد: من این موضوع را در برخی رسانه‌ها دیدم اما در این باره هیچ ابلاغی از فدراسیون فوتبال دریافت نکرده‌ایم و تا این لحظه این خبر را تایید نمی‌کنم.

خواجه وند در خصوص آخرین شرایط سیاسی در زندان گفت: هیچ خبر تازه‌ای از وی نیست. بخش حقوقی باشگاه همچنان در تلاش است تا شرایط تازه‌ای در این خصوص ایجاد شود اما هنوز اتفاق جدیدی درباره تبدیل قرار آقای سیاسی رخ نداده است.