۲۵۰ چهره موفق سواد آموزی در اردبیل شناسایی شده است

دیوان اکبری فر در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: این تعداد افرادی هستند که از طریق نهضت های سواد آموزی به مدارج بالای علمی و تحصیلات دانشگاهی دست یافته اند.

وی با بیان اینکه افراد سواد آموز بسته به سن و سال می توانند وارد چرخه آموزشی شوند، اضافه کرد: اگر سن و سال ایجاب کند فرد سواد آموز می تواند در مدرسه تحصیلات خود را به اتمام برساند.

به گفته معاون سواد آموزی آموزش و پرورش استان در غیر این صورت سوادآموز باید به مدارس بزرگسالان مراجعه کند و از طریق این مدارس تحصیلات خود را به اتمام برساند.

اکبری فر در عین حال تاکید دارد که بی سوادی در اردبیل همچنان تولید می شود و اینطور نیست که آمار بی سوادان به صفر برسد.

وی با اذعان به شناسایی ۲۱۱ هزار و ۷۷۱ نفر بی سواد بالای شش سال ادامه داد: از این تعداد ۷۶ هزار و ۹۸۰ نفر در بازه سنی ۱۰ الی ۴۹ سال بی سواد بوده و مابقی بین شش تا ۱۰ سال و بالای ۵۰ سال سن دارند.

معاون سواد آموزی آموزش و پرورش استان یکی از دلایل بی سوادی افراد شش تا ۱۰ ساله را ترک تحصیل دانست و گفت: متاسفانه آمار دقیق بی سوادان در این بازه سنی مشخص نیست.

به گفته اکبری فر تلاش برای سواد‌آموزی در قالب طرح های مختلف تداوم دارد و با این وجود در حال حاضر سواد آموزی در اردبیل عرضه محور است تا تقاضا محور.