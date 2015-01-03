  1. استانها
  2. اردبیل
۱۳ دی ۱۳۹۳، ۱۲:۳۲

اکبری فر:

۲۵۰ چهره موفق سواد آموزی در اردبیل شناسایی شده است

۲۵۰ چهره موفق سواد آموزی در اردبیل شناسایی شده است

اردبیل – معاون سواد آموزی آموزش و پرورش استان اردبیل گفت: تاکنون ۲۵۰ نفر چهره موفق سواد آموزی در این استان شناسایی شده است.

دیوان اکبری فر در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: این تعداد افرادی هستند که از طریق نهضت های سواد آموزی به مدارج بالای علمی و تحصیلات دانشگاهی دست یافته اند.

وی با بیان اینکه افراد سواد آموز بسته به سن و سال می توانند وارد چرخه آموزشی شوند، اضافه کرد: اگر سن و سال ایجاب کند فرد سواد آموز می تواند در مدرسه تحصیلات خود را به اتمام برساند.

به گفته معاون سواد آموزی آموزش و پرورش استان در غیر این صورت سوادآموز باید به مدارس بزرگسالان مراجعه کند و از طریق این مدارس تحصیلات خود را به اتمام برساند.

اکبری فر در عین حال تاکید دارد که بی سوادی در اردبیل همچنان تولید می شود و اینطور نیست که آمار بی سوادان به صفر برسد.

وی با اذعان به شناسایی ۲۱۱ هزار و ۷۷۱ نفر بی سواد بالای شش سال ادامه داد: از این تعداد ۷۶ هزار و ۹۸۰ نفر در بازه سنی ۱۰ الی ۴۹ سال بی سواد بوده و مابقی بین شش تا ۱۰ سال  و بالای ۵۰ سال سن دارند.

معاون سواد آموزی آموزش و پرورش استان یکی از دلایل بی سوادی افراد شش تا ۱۰ ساله را ترک تحصیل دانست و گفت: متاسفانه آمار دقیق بی سوادان در این بازه سنی مشخص نیست.

به گفته اکبری فر تلاش برای سواد‌آموزی در قالب طرح های مختلف تداوم دارد و با این وجود در حال حاضر سواد آموزی در اردبیل عرضه محور است تا تقاضا محور.

کد مطلب 2454782
محمد میرزایی ناطق

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها