اسکان ۱۰هزار نفر درپارک عباس میرزای تبریزهنگام بحران بوجود آمده است

به گزارش خبرنگار مهر، داود بهرا شنبه در جمع خبرنگاران ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: افزایش سرانۀ فضای سبز و سالم سازی محیط برای شهروندان، بستر سازی مناسب خدمات رفاهی و عمومی و ایجاد مکان ها و پارک های چند منظورۀ ورزشی - تفریحی با امکان تبدیل به مکان اسکان موقت در شهر هنگام مواقع اضطراری از سیاست های شهرداری و شورای اسلامی شهر کلانشهر تبریز است که احداث پارک بزرگ عباس میرزا نیز در راستای همین سیاست در حال احداث است.

وی با بیان اینکه این پارک در مرحلۀ عمرانی خود قرار دارد، افزود: پارک عباس میرزا در دو فاز جداگانه با وسعت ۵۰ هکتار ساخته می شود که امکاناتی چون فضای مناسب برای ورزش صخره نوردی برای اولین بار در تبریز، زمین گلف، سکوهای چادر با امکان تبدیل به محل اسکان موقت، پیست دوچرخه سواری، زمین های ورزشی متعدد و کتابخانه برای آن در نظر گرفته شده است.

شهردار منطقه یک تبریز با اشاره به پیشرفت فیزیکی ۵۰ در صدی این پروژه تصریح کرد: با توجه به اهمیت آمادگی برای مواجهه با حوادث غیر مترقبه ای چون زلزله و لزوم برنامه ریزی در جهت تبدیل پارک ها به فضای قابل استفاده در چنین مواقع بحرانی، پارک عباس میرزا قابلیت اسکان موقت ۱۰ هزار نفر را با تمام امکانات رفاهی، خدماتی، فرهنگی و ورزشی داشته ومی تواند نقش بسزائی در دو منظوره سازی پارک های شهری ایفا کند.

بهرا در پایان با تاکید بر خدمت رسانی و متوازن سازی خدمات عمرانی و رفاهی در سطح این منطقه و نیز برخوردار سازی مناطق کم برخوردار از خدمات عمومی گفت: تمام تلاش مسوولان و مدیران این مجموعه کسب رضایت عمومی شهروندان و تحقق حقوق شهروندی بر پایۀ ارائه خدمت مناسب ومتوازن برای ساکنان منطقه است.