قربانی، پنجمین دوره ریاست خود بر هیئت تیراندازی را آغاز کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاباتی هیئت تیراندازی اصفهان صبح امروز با حضور مهدی هاشمی، رئیس فدراسیون تیراندازی و محمد سلطان‌حسینی، مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان برگزار شد.

در این مجمع مرتضی قربانی، رئیس این هیئت و همچنین مسعود وفاپور برای تصدی پست ریاست هیئت با یکدیگر به رقابت پرداختند.

پیش از آغاز رأی‌گیری، مسعود وفاپور، کاندیدای رقیب قربانی، انصراف خود را از کاندیداتوری در این هیئت اعلام کرد و انتخابات تنها با یک کاندیدا برگزار شد.

در نهایت سردار قربانی که در چهار دوره گذشته نیز ریاست هیئت تیراندازی اصفهان را بر عهده داشته، بار دیگر به عنون رئیس هیئت انتخاب شد تا حضور وی در هیئت تیراندازی اصفهان ۲۰ ساله شود.