بودجه عمرانی لرستان ۲۳درصد رشد یافت/لزوم پیگیری دریافت اعتبارات متفرقه

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند صبح شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی لرستان با اشاره به لایحه بودجه سال ۹۴ اظهار داشت: این لایحه هم اکنون تقدیم مجلس شده و مدیران دستگاههای اجرایی برای گرفتن سهم بیشتری از لایحه بودجه اقدام کنند.

وی با تاکید بر ضرورت پیگیری مدیران لرستان در تهران برای دریافت سهم بیشتری از اعتبارات سال ۹۴ عنوان کرد: خوشبختانه تا کنون نیز مدیران عملکرد خوبی در این زمینه داشته اند اگر چه باید از تلاشهای صورت گرفته از سوی مجمع نمایندگان لرستان برای گرفتن سهم بیشتری برای استان در لایحه بودجه صمیمانه تقدیر و تشکر کرد.

استاندار لرستان با بیان اینکه اعتبارات عمرانی کشور در بودجه سال ۹۴ بیش از ۴۸ هزار میلیارد تومان است عنوان کرد: اعتبارات در حوزه عمرانی طی امسال نسبت به سال گذشته بیش از ۱۶ درصد افزایش داشته است.

بازوند با تاکید بر ضرورت پیگیری مدیران دستگاههای اجرایی لرستان برای دریافت اعتبارات متفرقه بودجه سال ۹۴ بیان داشت: بیش از ۳۶ درصد بودجه سال ۹۴ را این اعتبارات به خود اختصاص داده و مدیران باید پیگیری لازم را برای دریافت آنها برای استان داشته باشند.

وی با بیان اینکه اعتبارات متفرقه به صورت تجمیعی در اختیار وزرا و مسئولان بوده و رقم بالایی است ادامه داد: همچنین پیگیری برای دریافت اعتبارات ماده ۱۸۰ نیز باید از سوی مدیران دستگاههای اجرایی در دستور کار قرار گیرد.

استاندار لرستان با بیان اینکه تحولاتی در زمینه اعتبارات ماده ۱۸۰ در لایحه بودجه سال ۹۴ ایجاد شده که به طور حتم به نفع لرستان نیز خواهد بود گفت: در مجموع اعتبارات عمرانی لرستان در لایحه بودجه سال ۹۴ با در نظر گرفتن اعتبارات ماده ۱۸۰ بیش از ۴۲۶ میلیارد تومان است.

بازوند یادآور شد: اعتبارات عمرانی لرستان در بودجه سال ۹۴ بیش از ۲۳ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته و نسبت به میانگین کشوری که ۱۵ درصد بوده بالاتر است.

وی با اشاره به رتبه لرستان در بحث اختصاص اعتبارات عمرانی در بودجه سال ۹۴ در کشور بیان داشت: لرستان در بحث رشد اعتبارات عمرانی در رتبه ۹ ام کشور قرار دارد.

استاندار لرستان همچنین به اعتبارات جاری لرستان در بودجه سال ۹۴ اشاره کرد و گفت: متاسفانه پایه بودجه جاری لرستان در گذشته پایین بوده به طوریکه دستگاههای اجرایی لرستان بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان بدهکار بخش خصوصی هستند.

بازوند با بیان اینکه اعتبارات جاری لرستان در لایحه بودجه سال ۹۴ رشد خوبی داشته و استان در رتبه اول کشور در این زمینه قرار دارد تصریح کرد: با وجود اینکه اعتبارات جاری استان طی سال ۹۴ رشد خوبی داشته ولی این به آن معنی نیست که مشکل ما حل شده چرا که همچنان این مشکلات پا برجا هستند.

وی بر ضرورت پیگیری مدیران دستگاههای اجرایی استان برای دریافت اعتبارات بیشتر برای لرستان گفت: در این راستا مدیران باید از فرصت مجمع نمایندگان استان برای دریافت این اعتبارات نهایت استفاده را داشته باشند.