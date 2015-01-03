شهید نواب صفوی از حریم اسلام دفاع کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد علی علوی گرگانی قبل از ظهر شنبه در دیدار محمد مهدی عبد خدایی و جمعی از اعضای جمعیت فدائیان اسلام اظهار داشت: عمل شما در راستای معرفی شخصیت شهید نواب صفوی موجب تشویق جامعه اسلامی و جامعه تشیع میشود.
وی با بیان اینکه این خدمات پس از مرگ هم آثاری بر جای میگذارد و در واقع آثار حیاتی جامعه است، ادامه داد: مرگ فقط همین مرگ ظاهری که به چشم ما میآید نیست بلکه ممکن است افرادی در باطن زنده باشند.
استاد برجسته حوزه با اشاره به متن صریح قرآن اضافه کرد: شهدا زندهاند چه به سبب وجود و چه به سبب آثار و خدماتی که برای پاسداشت اسلام انجام دادهاند، افراد پس از موت یا شهادت بهواسطه فرزند صالحی که تربیتکردهاند، کتابی که نوشتهاند و صدقه جاریهای که از خود بهجا گذاشتهاند تا ابد در دلها زنده میمانند.
وی تصریح کرد: شهید نواب صفوی از شخصیتهای بزرگواری است که همراه با یارانش برای دفاع از حریم اسلام حرکت کرده است.
آیتالله علوی گرگانی عنوان کرد: این شهید بزرگوار یکی از مجاهدان و مبارزانی بود که در حوزههای علمیه نجف تحصیل کرد اما به سبب شرایط موجود در ایران از نجف به ایران عزیمت کرد و فعالیتهای سیاسی خود را آغاز کرد.
وی گفت: این قدم و خدمت شما در راه اعتلای فرهنگ شهادت و زنده نگه داشتن یاد شهدا توسط ساختن فرهنگسرا و حسینیهای با نام شهید نواب صفوی بسیار پسندیده است.
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