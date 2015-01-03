امضا تفاهم نامه علمی، پژوهشی و فناوری ذوب آهن و دانشگاه ‌آزاد اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت ذوب آهن، سعد محمدی در این نشست، اجرای این تفاهم نامه را گام مهمی در راستای توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه توصیف كرد و اظهار داشت: همكاری صنعت و دانشگاه موجب می شود كه علم و تجربه دركنار یكدیگر قرار گیرند تا بسیاری معضلات حل شود.

وی با اشاره به برنامه های ذوب آهن برای تولید فولاد های خاص و محصولات متنوع گفت: در این راستا باید از تكنولوژی روز دنیا بهره ببریم كه بخش دانشگاهی كشور با انجام پروژه های پژوهشی و فعالیت های آموزشی می تواند نقش مهمی در این زمینه ایفا كند.

مدیرعامل ذوب آهن به ارتباط این شركت با دانشگاه های آزاد نجف آباد و خوراسگان اشاره كرد و ابراز امیدواری کرد كه این تفاهم نامه منجر به انجام برنامه های پژوهش محور شده و نقش مهمی در توسعه صنعت فولاد كشور ایفا کند.

میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی نیز در این نشست افزود: این تفاهم نامه می تواند تحولی بزرگ در زمینه ارتباط صنعت و دانشگاه در كشور ایجاد كند.

وی گفت: دانشگاه آزاد اسلامی با بهره بگیری از نیروی انسانی متخصص و امكانات مختلف در سطح كشور می تواند در توسعه صنایع و بهره گیری آنها از فناوری های نوین نقش ارزنده ای ایفا کند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی یادآور شد : ذوب آهن اصفهان یك صنعت بزرگ ملی است كه از سابقه ای طولانی برخوردار بوده و ردپای كاركنان متخصص این شركت را می توان در تمام دنیا مشاهده كرد.

میرزاده با اشاره به اهمیت صنعت فولاد و اشاره متون مذهبی من جمله قرآن كریم به آهن ادامه داد: صنعت فولاد از چنان اهمیتی برخوردار است كه میزان تولید و مصرف آن یكی از شاخص های مهم توسعه در جهان محسوب می شود.

وی در پایان گفت : دانشگاه آزاد اسلامی طرح های پژوهشی مختلفی در صنعت فولاد انجام داده كه از جمله می تو ان به طرح پژوهشی سرباره كوره بلند اشاره كرد که امید است با پیشینه و توانمندی این دانشگاه و ذوب آهن اصفهان ، شاهد نتایج مهم همكاری سازمان های مذكور باشیم.