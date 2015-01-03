تکمیل سد گلورد هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی احسانی پیش از ظهر شنبه در بازدید از سد و شبکه گلورد مازندران باقدردانی از عوامل اجرایی این طرح به ویژه مدیران و کارشناسان آب منطقه ای مازندران گفت: تاکنون بالغ بر ۱۳۰ میلیارد تومان برای احداث سد و حدود ۱۹۰ میلیارد تومان برای احداث شبکه گلورد هزینه شده و برای تکمیل سد بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر نیاز است.

وی با بیان اینکه استان مازندران قطب کشاورزی است و در تولید محصولات استراتژیک از جمله برنج نقش کلیدی در کشور دارد، گفت: زیر ساخت طرح های توسعه منابع آب استان طی برنامه های گذشته متناسب با نیاز استان توسعه نیافته و با متوسط کشوری فاصله زیادی دارد و امیدواریم در چشم انداز افق ۱۴۰۴ میزان شاخص مهار و تنظیم آب استان در بخش آب های سطحی از طریق سد ها از ۱۰ درصد فعلی به ۴۰ درصد برسد.

معاون استاندار با ابراز رضایت از روند پیشرفت فیزیکی سد و شبکه گلورد گفت: انشاالله با تلاشی که درحال انجام است سال آینده آبگیری سد شروع و همزمان بهره برداری از بخش عمده شبکه آبیاری زهکشی در سطح ۲۵ هزار هکتار آغاز می شود.

احسانی تصریح کرد: علاوه بر تامین آب اراضی کشاورزی شرق استان اهداف دیگری از جمله تامین آب شرب شهرهای نکا، بهشهر و گلوگاه و کنترل سیل و توسعه صنعت گردشگری در حاشیه سد و شبکه مدنظر است و همکاران ما در شرکت آب منطقه ای مازندران پیش بینی دو نیروگاه برقابی به ظرفیت ۴۰ مگاوات را نیز در برنامه دارند که امیدواریم به مرور هر یک از اهداف سد محقق شود.