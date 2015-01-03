به گزارش خبرنگار مهر، آثار گرافیکی این کتاب، اثر بهزاد پروینقدس، عکاس و هنرمند حوزه دفاع مقدس، است. کتاب «نقطه نقطه عشق» دربرگیرنده ۱۵۰ تابلو گرافیکی از دوران جوانی تا رهبری آیتالله سیدعلی خامنهای است و با تکنیک نقطهپردازی کار شده است.
این کتاب حدوداً ۳۰۰ صفحهای، تصاویر تابلوهایی از ۱۲ سالگی رهبر معظم انقلاب تا دیگر مقاطع زندگی ایشان را دربرمیگیرد. تصاویری از دوران حضور ایشان در جبهههای دفاع مقدس هم در این کتاب وجود دارد.
بهزاد پروین قدس، عکاس و هنرمند و جانباز ۴۵ درصد دفاع مقدس، متولد فروردین ماه سال ۱۳۴۳ در شهر تبریز و در حین عکاسی جانباز شده است. بیشتر آثار پروینقدس با موضوع دفاع مقدس و شهدای تفحصاند. وی از اعضای انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس است و داوری فراخوانهای معتبر عکاسی را بر عهده داشته است.
مراسم رونمایی از کتاب «نقطه نقطه عشق» به همراه نمایش فیلم سینمایی p۲۲، به همت معاون فرهنگی و اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران انقلاب اسلامی، فردا یکشنبه ۱۴ دیماه ساعت ۹ در مرکز فرهنگی سیدالشهدا در تهران برگزار میشود.
نظر شما