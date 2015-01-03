سالانه 600 هزار نفر وارد زندانهای کشور می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر جهانگیر ظهر شنبه در مراسم تکریم و معارفه مدیر کل زندانهای استان فارس تصریح کرد: ضرورت حکم زندان برای مجرمین عمد و غیر عمد باید مد نظر قضات دادگستری باشد.

رئیس سازمان زندانهای کشور با بیان اینکه حضور اندک مجرمین در زندان باعث بروز مشکلات متفاوت است، تاکید کرد: زمانیکه یک زندانی در یک مدت کوتاه چند روزه از زندان آزاد می شود نشان از بی ضرورت بودن حضور در زندان است که این حرکت علاوه بر بروز هزینه های فراوان برای زندان مشکل بعد از خروج از زندان نیز برای افراد به همراه دارد.

جهانگیر تاکید کرد: راهبردها و سیاست های کلی در خصوص زندان وجود دارد که باید مد نظر قرار داده شود زیرا زمانیکه اسلام مجازات زندان را مطرح می کند مباحث همچون دیه نیز مد نظر است.

وی یادآور شد: بیش از هفت هزار نفر به دلیل دیه در زندانهای کشور وجود دارند و از طرفی دیگر بیش از 25 درصد زندانیان کشور تحت قرار هستند در حالیکه امروز مشکل اعتبارات داریم.

رئیس سازمان زندانهای کشور با اشاره به اینکه باید به مباحث پیشگیرانه توجه فراوان داشته باشیم، گفت: زمانیکه در جامعه ثبت یک شرکت هزینه ای کمتر از خوردن یک دست چلوکباب را دارد و از طرفی فعالیت این مراکز نیز واقعی نیست باید در انتظار کلاهبرداری نیز بود.

جهانگیر تاکید کرد: زمانیکه حجم زیادی از کلاهبرداری به دلیل فعالیت غیر رسمی اینگونه مراکز است و هیچکس به دنبال کشف آن نرفت باید انتظار ادامه این جرم را داشته باشیم.

وی با بیان اینکه امروز برای سازمان زندان ها سه وظیفه مشخص شده است، گفت: اجرا و اقدام، وظیفه حمایت و مراقبت بعد از خروج از جمله وظایف سازمان زندانهای کشور است، گفت: زمانیکه مکانی برای خوابیدن زندانی وجود ندارد چگونه انتظار می رود فعالیت های فرهنگی به طور کامل اجرایی شود.

رئیس سازمان زندانهای کشور تصریح کرد: ظرفیت زندانهای کشور 80 تا 118 هزار نفر است در حالیکه امروز 220 هزار نفر در زندان وجود دارند.

جهانگیر ادامه داد: در حال حاضر 192 انجمن حمایت از خانواده های زندانیان در کشور مشغول به کار هستند که به دلیل نداشتن اعتبارات مناسب نمی توانند فعالیت کاملا مطلوبی داشته باشند.

وی یادآور شد: باید به این نکته نیز توجه داشت که 50 درصد از زندانیان مرد و 40 درصد از زندانیان زن از خانواده ترد شده اند که باید برای این مهم نیز راه چاره داشت.

در پایان این مراسم "حشمت حیات الغیب" به عنوان مدیر کل زندانهای استان فارس معرفی شد.