به گزارش خبرگزاری مهر، جواد دلاوری در جلسه کارگروه مرکز فرهنگی انقلاب و دفاع مقدس با اشاره به تصویب طرح و نقشه نهایی موزه انقلاب و دفاع مقدس، ابراز کرد: تصویب این طرح که پس از تشکیل جلسات متعدد و بررسی نظرات کارشناسی با حضور کارشناسان مربوطه و مسئولان نهادهای ذیربط صورت گرفت، مژده خوبی به عموم مردم قم و علاقمندان فرهنگ دفاع مقدس، بخصوص رزمندگان و خانواده‌های معظم شهدا در ادامه راه شهیدان و حفظ آثار گرانقدر دوران طلایی دفاع مقدس است.

وی همزمانی تصویب نقشه نهایی موزه با ایام دهه بصیرت را افتخار دیگری برای استان قم عنوان کرد و بیان داشت: همت و پشتکاری که از سوی مسئولان استان در پیگیری تصویب نقشه‌ها و ساخت بنای عظیم مرکز فرهنگی انقلاب و دفاع مقدس ایجاد شد، عمق بصیرت آنان را نسبت به آرمان‌های والای انقلاب و مقوله ارزشی دفاع مقدس نشان می‌دهد و ان شاءالله با همت مضاعف، شاهد تجلی مدیریت جهادی استان در ادامه روند کار موزه و بهره برداری از آن در سال ۹۵ خواهیم بود.

احمد حسینی، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان قم نیز در این جلسه گزارشی از روند اقدامات صورت گرفته ارائه داد و پیگیری جدی مسئولان را در اصلاح طرح، ساخت و تکمیل مرکز فرهنگی انقلاب و دفاع مقدس، اقدامی ارزشی و تحسین برانگیز در راستای حفظ و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و انتقال آن به نسل های آینده خواند.

لازم به ذکر است در جلسه کارگروه فنی و مهندسی مرکز فرهنگی انقلاب و دفاع مقدس، طرح های اصلاحی کارگروه با توجه به فضاهای پیش بینی شده توسط کارشناسان مربوطه ارائه و تصویب شد سپس مقرر گردید برای ساخت موزه از طریق مناقصه پیمانکار توانمندی انتخاب شود.

لزوم بازنگری در فضای پیرامونی حرم مطهر شهدای گمنام و کوه خضر نبی(ع)، ساخت مسجد و مسیر دسترسی تا موزه و نهایتا انتخاب مشاور مناسب جهت بازنگری طرح از جمله مواردی بود که در این جلسه با حضور عموزاده معاون فنی، مهندسی سپاه استان قم و مسئولانی از سازمان مسکن و شهرسازی، شهرداری، نیروی انتظامی و ... مورد بحث و بررسی قرار گرفت.