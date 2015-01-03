۵۰ درصد تسهیلات سهمیه مشاغل خانگی اردبیل پرداخت شد

اصغر مناف زاده در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: کل اعتبار مشاغل خانگی استان از سال ۹۰ تا ۹۳ هزار و ۳۳ میلیارد و ۴۱۲ میلیون ریال بوده است.

وی افزود: از این رقم تاکنون نزدیک به ۵۰۰ میلیارد ریال پرداخت شده و ۲۷ هزار و ۴۶۷ مجوز فعالیت صادر شده است.

به گفته معاون اشتغال اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مجوز صادر شده به معنی ایجاد شغل نیست و ممکن است حتی مجور صادر شده در روند کاری پرونده به بانک عامل جهت دریافت تسهیلات معرفی نشده باشد.

مناف زاده تاکید کرد: اگر پرونده به بانک عامل معرفی شود و تسهیلات دریافت کند دستگاه اجرایی آن را به عنوان شغل ایجاد شده معرفی خواهد کرد.

وی با بیان اینکه از سال ۹۲ همکاری با بانک ها روند نزولی داشته اضافه کرد: تسهیلات مشاغل خانگی طی چهار سال ذکر شده با روند نزولی اعلام شده است.

معاون اشتغال اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با یادآوری اختصاص ۳۹۹ میلیارد و ۹۹۶ میلیون ریال در سال ۹۰ و ۴۱۳ میلیارد و ۴۱۶ میلیون ریال در سال ۹۱ ادامه داد: در سال ۹۲ این رقم به ۱۴۰ میلیارد ریال و در سال جاری به ۸۰ میلیارد ریال کاهش یافته است.

مناف زاده افزود: تسهیلات تا سال ۹۲ به صورت قرض الحسنه با نرخ چهار درصد پرداخت می شد اما در حال حاضر با نرخ ۲۷ درصد پرداخت می شود.

وی با اذعان به همکاری فقط سه بانک در سال جاری گفت: بانک ملت برای پرونده های اداره فرش، توسعه تعاون برای پرونده های میراث فرهنگی و کشاورزی برای پرونده های جهاد کشاورزی همکاری کرده اند.

مناف زاده تاکید کرد: از ابتدای سال جاری کل تسهیلات پرداختی مشاغل خانگی ۵۰۰ میلیون ریال است.