بهره مندی ۱۴۰مربی و مدیر بوشهری از فنون تدریس و پداگوژی

طاهره آئین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تلاش های بسیار زیادی به منظور توسعه آموزش به ویژه در بخش های فنی در استان بوشهر صورت گرفته است و طرح های بسیار خوبی در این زمینه اجرا می شود.

وی تصریح کرد: برای اینکه بتوانیم به توسعه و پیشرفت دست یابیم، نیاز است نیروهای انسانی توانمندی داشته باشیم که فنی و حرفه ای دارای ظرفیت های خوبی در این زمینه است.

سرپرست موسسات کارآموزی آزاد استان بوشهر ادامه داد: در ۹ ماهه نخست سال جاری ۱۴۰ نفر از مربیان و مدیران آموزشگاه های آزاد استان در کارگاه آموزشی، دوره روش های فنون تدریس و پداگوژی شرکت کرده اند.

آئین بیان داشت: شرکت در دوره روش های فنون تدریس به منظور ادامه فعالیت مربیان آموزشگاه های آزاد ضروری است.

وی افزود: افراد با شرکت در این دوره به توانایی لازم برای آماده کردن طرح درس و برنامه ریزی برای اجرای آن، نحوه برخورد صحیح با کارآموز و نحوه زمان بندی استاندارد را فرا می گیرند.