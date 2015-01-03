پیکر بسیجی شهید ادهم صبوری در شهرستان سرباز تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی که صبح روز شنبه و با حضور اقشار مختلف شیعه و سنی و مسئولان محلی در روستای نصیراباد شهرستان راسک در جنوب سیستان و بلوچستان برگزار شد پیکر پاک شهید ادهم صبوری در زادگاهش به خاکسپاری شد.

امام جمعه اهل سنت روستای نصیر آباد شهرستان راسک در مراسم تشییع این بسیجی اهل سنت بیان داشت: از مسئولان امنیتی و نظامی استان خواهان برخورد قاطع با عاملان این جنایات هستیم.

مولوی دوست محمد رئیسی با بیان اینکه این شرارت ها و جنایات تروریستی تنها با هدف ایجاد تفرقه بین شیعه و سنی انجام می شود ادامه داد: ترور یک بسیجی اهل سنت و یک معلم شیعه نشان می دهد دشمن برایش شیعه و سنی تفاوتی ندارد و اسلام و وحدت بین مسلمانان را هدف گرفته است.

وی با بیان اینکه سالیان متمادی شیعه و سنی در این کشور و به ویژه در این استان با یکدیگر زندگی مسالمت آمیز و برادر گونه ای داشته اند بیان داشت: دشمن چشم دیدن این اتحاد و برادری را ندارد.

وی ضمن دعوت مردم منطقه به هوشیاری در برابر نقشه شوم دشمن در ایجاد اختلاف توسط دشمن ادامه داد: افرادی که دست به کشتار مسلمان و و ترورهای کور می زنند دشمنان اسلام و مسلمانان هستند.

وی با تاکید بر ضرورت حفظ وحدت بیان داشت: نتیجه گسستگی مسلمانان و تفرقه بین آنها موجب به وجود آمدن شرایطی می شود که در حال حاضر در برخی کشورهای منطقه شاهد آن هستیم و لذا باید در برابر این دسیسه ها همواره هوشیار بوده و وحدت لازم را بیش از گذشته حفظ کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، اشرار مسلح شامگاه پنجشنبه ۱۱ دی ماه یک جوان بسیجی اهل سنت بنام ادهم صبوری و یک معلم شیعه به نام عیسی شهرکی اصیل را در روستای نصیرآباد شهرستان سرباز به رگبار بسته و به شهادت رساندند.

پیکر پاک و مطهر شهید عیسی شهرکی صبح امروز در شهرستان زهک و پیکر شهید ادهم صبوری در شهرستان سرباز و در روستای نصیر آباد با حضور علما و مسئولان محلی تشییع و به خاکسپاری شد.

