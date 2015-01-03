به گزارش خبرنگار مهر، حسین صلح جو، ظهر شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان با تأکید بر این مطلب و با اشاره به جلسه اخیر کمیسیون فرهنگی، افزود: ساماندهی فضاهای تبلیغاتی یکی از مهمترین وظایفی است که شهرداری باید با جدیت و نظارت شورای شهر به انجام برساند و این روند در برخی مناطق شهر اجرا شده و یا اینکه در دست اقدام است.

وی با تأکید بر حفظ زیبایی شهر و توجه به حقوق شهروندی، گفت: از آنجاییکه ابزارهای اطلاع رسانه ای مجازی درحال گسترش است و چون نمی توان سطح شهر را از تابلوهای تبلیغاتی پوشاند، لذا می توان از شبکه های اجتماعی پرطرفدار استفاده کرد.

صلح جو یادآورشد: با توجه به اینکه یکی از مقوله های توسعه متوازن، برخورداری تمامی نقاط شهر از فضاهای تبلیغاتی است، ولی دقت ما باید در عدم تراکم این فضاها برای لطمه نزدن به حقوق شهروندی، معنا پیدا کند.

وی با تأکید بر استفاده از فضاهای تبلیغاتی در نواحی منفصل شهری، یادآورشد: با این شرایط همه شهروندان ساکن در این مناطق از موضوعات فرهنگی و اجتماعی شهروندی مطلع می شوند.

رئیس کمیسیون فرهنگی اضافه کرد: در بودجه نویسی سال ۹۴ برای برخورداری مناطق منفصل شهری از خدمات فرهنگی و زیبا سازی، اعتبار مشخصی درنظر گرفته می شود تا سازمان ها در زمان اجرا دچار کمبود اعتبار نشوند.

این عضو شورای شهر با اشاره به دیگر تصمیمات کمیسیون فرهنگی یادآورشد: به منظور رؤیت تابلو اسامی کوچه ها، سازمان زیبا سازی و پارک ها و فضای سبز اقدامات لازم را برای هرس مناسب درختان انجام خواهند داد تا این تابلوها از مسافت استاندارد قابل نمایش باشند.

وی همچنین خبرداد: بازنگری و کار کارشناسی در کالبد فضاهای تبلیغاتی در بخشهای تجاری_فرهنگی توسط سازمانهای فرهنگی ورزشی، زیبا سازی و روابط عمومی شهرداری به عمل آمده تا در کمیسیون مصوبات آن اعلام و برای اجرا ابلاغ شود.

صلح جو در ادامه با اشاره به اجرای طرح کاشی نگاره ها در قزوین و رضایت شهروندان از منظر ایده آل بوجود آمده ناشی از اجرای این طرح، یادآورشد: متأسفانه در برخی نقاط شاهد نصب آگهی های تبلیغاتی و اطلاع رسانی بروی کاشی نگاره ها بودیم که از سازمان زیبا سازی خواستیم راهکار قانونی برای تذکر و برخورد با افرادیکه دست به این کارها می زنند، درنظر بگیرد.