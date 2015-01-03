باسکول های میادین میوه و تره بار استان بوشهر بازرسی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرحیم بهرهمند به بازرسی از باسکولهای سبک سراسر استان توسط بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: امسال تمامی ۱۳۹ باسکول موجود در استان مورد بازرسی قرار گرفته و مشکلات آنها رفع شد.
وی افزود: طی بازرسیهای انجام شده توسط کارشناسان اداره کل استاندارد استان بوشهر، صحت کارکرد باسکولهای میدان میوه و ترهبار برازجان تأیید شد.
بهرهمند افزود: به منظور جلب اعتماد عمومی و جلوگیری از سوء استفادههای احتمالی سودجویان، کارشناسان استاندارد بوشهر طی دو مرحله، ۹۰ باسکول موجود در میدان میوه و ترهبار برازجان را مورد بازرسی قرار دادند.
مدیرکل استاندارد استان بوشهر اظهار داشت: خوشبختانه هیچکدام از باسکولهای میدان میوه و ترهبار برازجان مشکلی نداشتند.
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