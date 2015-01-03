مردم بیرجند ۳۳میلیارد ریال به کمیته امداد کمک کردند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد قریب صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: طی ۹ماه گذشته مبلغ سه میلیارد و ۵۳۲ میلیون ریال زکات توسط کمیته امداد بیرجند جمع آوری شده که این مبلغ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۲۵ درصد رشد داشته است.

وی با بیان اینکه حدود سه میلیارد و ۱۲۵ میلیون ریال از این مبلغ به عنوان زکات مستحبی پرداخت شده، تصریح کرد: مبلغ ۴۱۳ میلیون ریال از زکات جمع آوری شده برای محرومان هزینه شده است.

اجرای ۱۸ پروژه عام المنفعه از محل وجوهات زکات

مدیر کمیته امداد بیرجند تعداد عاملان زکات این شهرستان را ۸۴ نفر عنوان کرد و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۸ پروژه عام المنفعه از محل وجوهات زکات در شهرستان اجرا شده شده است.

قریب به برنامه های این نهاد در راستای تبلیغ و اطلاع رسانی برای جذب زکات و افزایش آمار عاملین زکات اشاره کرد و افزود: در همین راستا برنامه هایی از جمله تبلیغ چهره به چهره و دوره های آموزشی برگزار شده است.

جمع آوری بیش از ۱۲ میلیارد ریال صدقه در شهرستان بیرجند

وی از جمع آوری بیش از ۱۲ میلیارد و ۱۱۹ میلیون ریال وجوهات صدقه طی ۹ ماه گذشته خبر داد و گفت: این درحالی است که میزان صدقات جمع آوری شده در مدت مشابه سال گذشته مبلغ ۹ میلیارد و ۶۷۳ میلیون ریال بوده است.

مدیرکمیته امداد بیرجند با اشاره به اینکه در حال حاضر ۷۹ درصد از جمعیت شهرستان از مشترکین صدقات امداد هستند، عنوان کرد: در حال حاضر ۵۲ هزار و ۷۶۱ مشترک صدقات در سطح شهرستان وجود دارد.

قریب اضافه کرد: هم اکنون تعداد دو هزار و هفت عدد صندوق صدقه بزرگ، ۹۹۴ عدد متوسط و ۴۹ هزار و ۷۶۰ صندوق صدقه کوچک در سطح شهرستان بیرجند وجود دارد.

به گفته وی سهم هر شهروند از درآمدهای ناشی از صدقات طی نه ماه گذشته مبلغ پنج هزار و ۸۵۵ ریال بوده است.

جمع آوری ۳۳ میلیارد ریال کمک مردمی طی ۹ ماه گذشته

مدیر کمیته امداد بیرجند همچنین مجموع کمکهای مردمی جمع آوری شده این مدت بدون احتساب صدقات را بیش از ۳۳ میلیارد و ۷۹۹ میلیون ریال دانست و افزود: از این مبلغ بیش از ۱۵ میلیارد و ۴۵۶ میلیون ریال به صورت غیر مستقیم و ۱۸ میلیارد و ۳۴۲ میلیون ریال نیز درآمدهای مستقیم است.

قریب بیان کرد: جمع کمکهای مردمی در سال ۹۲ بدون صدقات ۲۷ میلیارد و ۶۰ میلیون ریال بود که از این مبلغ ۱۶ میلیارد و ۵۸۸ میلیون ریال ریال مستقیم و ۱۰ میلیارد و ۴۷۲ میلیون ریال غیر مستقیم بوده است.