اختصاص 600 میلیارد تومان تسهیلات در حوزه حمل و نقل دریایی

به گزارش خبرنگار مهر، علی جهاندیده در مراسم امضای تفاهمنامه اعطای تسهیلات وجوه اداره شده سازمان بنادر و دریانوردی با بانک ملت، اظهار داشت: بانک ملت از سال 1382 به طور فعال وارد عرصه دریا و حمل و نقل دریایی شد و یک بانک دریایی به شمار میرود.
وی با بیان اینکه حدود 90 درصد از واردات و صادرات کالاها از طریق بنادر انجام میشود، گفت: به همین دلیل رویکرد بانک ملت در راستای خصوصیسازی بنادر با همکاری سازمان بوده است که ما با جذب سرمایه بخش خصوصی از طریق تسهیلات بانک ملت، اقدامات موثری را در بنادر انجام دادهایم.
معاون سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اینکه عمده بنادر ایران توسط بخش خصوصی اداره میشود، افزود: امیدواریم با تفاهمنامه جدیدی که امضا میشود تجهیزات استراتژیک بنادر بزرگ اعم از بندر شهید رجایی در فاز 2، 3 و 4 و فاز 1 و 2 بندر چابهار و طرح توسعه بنادر امام خمینی (ره) و امیرآباد گام برداریم.
جهاندیده در پاسخ به پرسش مهر در خصوص سقف تسهیلات به بخش خصوصی، گفت: هر مقداری که متقاضی تقاضا داشته باشد، باید محدودیتی در منابع نداریم و تمام بودجه سازمان به صورت وجوه اداری شده است و هر چقدر بخش خصوصی قدم بگذارد، ما منابع تزریق میکنیم.
وی افزود: ما بیشترین سقف سپرده را در بانک ملت داریم و حداقل 60 میلیارد تومان دیگر به سپرده خود در بانک ملت اضافه میکنیم؛ ضمن آنکه میتوانیم بیش از 600 تا 700 میلیارد تومان در شرایط فعلی تسهیلات بدهیم.
عضو هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اینکه مابهالتفاوت سود بانکی متفاوت است، بیان کرد: سود بانکی در شناوری مسافری صفر درصد است و در برخی از طرحها مانند شناورهای دریای مازندران تا 50 درصد از سود بانکی را میپردازیم.
جهاندیده با اشاره به اینکه بانک ملت شناورها را به صورت اجاره به شرط تملیک تسهیلات پرداخت میکند، بیان کرد: طرحها از سوی سازمان تضمین میشود تا اگر به هر دلیلی در پرداخت متقاضیان مشکل ایجاد شد، سازمان از محل منابع خود تسهیلات را بازپرداخت کند.
وی با تاکید بر اینکه امیدوارم با امضای این تفاهمنامه، نقش ویژه ای در حمل و نقل دریای مازندران داشته باشیم، گفت: سازمان آماده است که ریسک بانکها را کاهش دهد و ما به طور قطع مشارکت همه جانبهای را با بانک ملت برای تجهیز و به روزآوری بنادر داریم.
معاون سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اینکه در راستای وجوه اداره شده ارزی هم صحبتهایی را مدیرعامل بانک ملت داشتیم، گفت: امیدواریم با تعاملات انجام شده، تحولی را در بخش بنادر داشته باشیم.
در ادامه محمدرضا ساروخانی، مدیرعامل بانک ملت با اشاره به اینکه بیش از یک دهه از همکاری ما با سازمان بنادر میگذرد، گفت: در این مدت طرحهای مختلفی را داشتیم که در زمینه توسعه خدمات بندری از محل صندوق ذخیره ارزی تخصیص یافته بود.
وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از اقدامات ما و سازمان بنادر، پرداخت تسهیلات برای شناورها بوده است، بیان کرد: بانک ملت اولین بانکی بود که فعالیت خود را در این حوزه شروع کرد و شناورهایی که از این محل تسهیلات گرفتند، بخش زیادی از حمل و نقل دریایی را انجام میدهند.
ساروخانی با اشاره به اینکه بانک از محل سپردهگذاری سازمان بنادر ضریبی را برای تسهیلات ساخت شناور اختصاص میدهد، گفت: این تسهیلات با تضمین سازمان انجام میگیرد و بررسی طرحها از سوی بانک ملت انجام میشود.
مدیرعامل بانک ملت با اشاره به اینکه 100 میلیارد تومان در اوایل دهه 80 به بخش بنادر اختصاص یافت، بیان کرد: در حوزه توسعه خدمات بندری 105 میلیون یورو از محل حساب ذخیره ارزی پرداخت شده است.
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