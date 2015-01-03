تمایل سایپا برای تامین ورق مورد نیاز خود از شرکت فولاد مبارکه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد مبارکه اصفهان، مدنی مدیر عامل شرکت خودروسازی سایپا در جریان بازدید سبحانی مدیر عامل فولاد مبارکه اصفهان و هیئت همراه از خطوط تولید این شرکت، گفت:شرکت خودروسازی سایپا همچنان تمایل دارد ورق نیاز خود را از فولاد مبارکه تأمین کند چراکه این امر در توانمندسازی هرچه بیشتر صنعت فولاد کشور به ویژه در بخش ورق های فولادی و خودرو سازی تأثیر قابل توجهی خواهد داشت.

وی در ادامه تصریح کرد: در پی به بهره برداری رسیدن واحد RH-TOP فولاد مبارکه و توانمند شدن این شرکت در زمینه تولید فولادهای وپژه صنایع خودروسازی انتظار می‌رود فولاد مبارکه این قبیل محصولات را به تولید انبوه برساند و کمک مؤثری به این شرکت کند.

این گزارش حاکیست سبحانی مدیر عامل فولاد مبارکه اصفهان نیز با استقبال از درخواست شرکت خودروسازی سایپا اظهار امیدواری کرد: فولاد مبارکه کمافی السابق بتواند سهم بیشتری از ورق مورد نیاز خودروسازان را تأمین کند.

گفتنی است در این بازدید راهکارهای دستیابی به اهداف مورد نظر خودروسازی سایپا و فولاد مبارکه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.



تأکید بر اجرای هر چه سریع‌تر طرح های توسعه در ناحیه سبا فولاد مبارکه

بهرام سبحانی مدیر عامل شرکت فولاد مبارکه طی بازدید از طرح های توسعه ناحیه فولادسازی و نورد پیوسته سبا بر انجام هر چه سریع تر طرح های نیمه تمام این ناحیه تأکید کرد.

وی پس از بازدید از مراحل اجرای طرحهای توسعه در واحدهای فولادسازی، ریخته گری و نورد گرم ناحیه سبا اظهار امیدواری کرد با همت و تلاش مضاعف مدیران، کارکنان و پیمانکاران ظرفیت تولید ناحیه فولادسازی و نورد پیوسته سبا پس از انجام توسعه ها به ۶/۱ میلیون تن درسال برسد.

مدیر عامل شرکت فولاد مبارکه با اشاره به اهمیت اجرای صحیح، ایمن و سریع طرحهای توسعه ناحیه فولادسازی و نورد پیوسته سبا اظهار داشت: با توجه به محدودیت های موجود، روند اجرای طرح های توسعه نسبتاً قابل قبول است ولی انتظار این است که با توجه به تجربه‌های موجود پیمانکاران و مشاوران طرح، این عملیات سرعت بیشتری به خود گرفته و در زمان کوتاه تری به بهره برداری برسد.

وی در طول بازدید ضمن ارائه رهنمودهای لازم به مسئولین اجرای طرح، پیرامون مشکلات اعلام شده، برحل سریعتر مشکلات توسط واحدهای مربوطه از طریق تشکیل جلسات و ارائه راهکار تاکید کرد و در پایان از کلیه مدیران ، رؤسا، کارکنان و پیمانکاران تقدیر و تشکر کرد.

در جریان این بازدید بهمن خلیلی مدیر توسعه ناحیه فولادسازی و نورد پیوسته سبا در طول بازدید و همچنین جلسه‌ای که به منظور رفع مشکلات و موانع موجود در اجرای به‌موقع طرح های توسعه در ناحیه سبا تشکیل گردیده بود به برخی از مشکلات موجود در بخش‌های مختلف کاری در واحدهای فولادسازی، ریخته‌گری و نوردگرم در ناحیه ازجمله تأخیر در ارسال تجهیزات مربوط به جرثقیل‌های فولادسازی و ریخته‌گری، تعویض اتوماسیون واحد نورد گرم، بازسازی شاتل موجود و تأخیر در ارسال تجهیزات کوره تونلی اشاره کرد و اظهار امیدواری کرد با رفع مشکلات موجودطرحهای توسعه به موقع به بهره برداری برسد.



گسترش همکاری های فولاد مبارکه اصفهان با شرکت فولاد امیر کبیر کاشان

طی نشست مشترکی که با حضور معاون فروش فولاد مبارکه و مدیرعامل شرکت امیر کبیر کاشان برگزار شد، بر گسترش روابط کاری فی مابین این دو شرکت تأکید شد.

اکبری معاون فروش فولاد مبارکه به همراه جمعی از مدیران این معاونت ضمن بازدید از خطوط تولید شرکت فولاد امیر کبیر کاشان با مهندس قانونی مدیر عامل این شرکت دیدار و گفتگو کردند.

در جریان این بازدید کارگروه مشترک مدیران و کارشناسان فولاد مبارکه و شرکت امیر کبیر کاشان راهکارهای توانمندسازی خط اسیدشویی گالوانیزه کاشان و همچنین شرایط استفاده از ظرفیتهای خطوط باکس آنیلینگ این شرکت به منظور پاسخگویی هرچه بیشتر به نیاز مشتریان مصرف کننده محصولات سرد به ویژه گروه های خودروسازی، را مورد بحث و بررسی قرار دادند.