پذیرش دانشجوی پزشکی در ورامین از بهمن/ کمبود نیروی متخصص جبران می شود

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر امروز جلسه شورای اداری ورامین با حضور دکتر سید حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت و درمان، پیوندی رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و مسئولان و مدیران اجرایی در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

سید حسن قاضی زاده هاشمی در این جلسه با اشاره به برنامه های وزارت بهداشت برای بهبود وضعیت بهداشتی و درمانی ورامین اظهار داشت: وزارت بهداشت در تلاش است تا زمینه بهبود خدمات بهداشتی و درمانی را در مناطق ختلف کشور فراهم کند.

تسریع در احداث ساختمان جدید برای بیمارستان نیازمند همت مسئولان ورامین است

وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی با اشاره به درخواست مسئولان ورامین مبنی بر تشکیل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در این شهرستان افزود: سیاست دولت در حال حاضر گسترش دانشگاه های علوم پزشکی نیست اما با توجه به اینکه این موضوع از مدت ها قبل به مردم این دیار قول داده شده از رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی می خواهم که از بهمن ماه نسبت به پذیرش دانشجو در این دانشگاه اقدام کند.

وی در ادامه با اشاره به مطالبه مسئولان ورامین مبنی بر نوسازی بیمارستان مفتح این شهرستان اضافه کرد: نوسازی و ساخت ساختمان جدید برای بیمارستان مفتح ورامین نیازمند مجوز معاونت برنامه و بودجه است اما اگر مسئولان شهرستان همکاری لازم را کرده و زمین مناسبی را برای این منظور در نظر بگیرند می توان اقدامات را سریعتر انجام داد.

هاشمی با اشاره به کمبود نیروی متخصص در زمینه بهداشتی و درمانی در ورامین متذکر شد: ورامین با کمبود نیروی متخصص در زمینه بهداشتی و درمانی روبرو است که تلاش داریم نیروهای لازم را در این بخش جبران کنیم.

ضرورت تشکیل شبکه بهداشت و درمان جنوبشرق استان تهران

حجت الاسلام سید محسن محمودی نیز در این جلسه اظهار داشت: ورامین در گذشته شامل شهرستانهای پاکدشت، پیشوا، قرچک و پیشوا بود که این مناطق از ورامین جدا شدند اما امکانات موجود در این مناطق در همان حد باقی مانده و مراکز درمانی و بهداشتی ورامین به سایر شهرستان های مجاور نیز خدمت رسانی می کند.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران عنوان کرد: امروز جنوبشرق استان تهران با دارا بودن ویژگی های مهم جمعیتی و قابلیت های جغرافیایی و همجوار با پایتخت نیازمند توجه جدی تر مسئولان است.

وی تأکید کرد: یکی از مواردی که باید مورد توجه مسئولان قرار بگیرد، ارتقای ساختار شبکه بهداشت و درمان در ورامین است به همین خاطر از وزیر بهداشت انتظار می رود که نسبت به تشکیل شبکه بهداشت و درمان جنوبشرق استان تهران برای افزایش سطح خدمات بهداشتی به مردم این منطقه تلاش صورت گیرد.