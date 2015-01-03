حزب الله حمله جبهه النصره به منطقه فلیطه القلمون را دفع کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المیادین در خبری فوری اعلام کرد: نیروهای حزب الله لبنان حمله گروه تروریستی جبهه النصره به منطقه فلیطه در القلمون (نقاط مرزی لبنان و سوریه) را دفع کرد.
هنوز جزئیاتی از این خبر منتشر نشده است.
رسانه های عربی در خبری فوری از دفع حمله گروه تروریستی جبهه النصره به منطقه «فلیطه» در نقاط مرزی لبنان خبر می دهند.
به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المیادین در خبری فوری اعلام کرد: نیروهای حزب الله لبنان حمله گروه تروریستی جبهه النصره به منطقه فلیطه در القلمون (نقاط مرزی لبنان و سوریه) را دفع کرد.
هنوز جزئیاتی از این خبر منتشر نشده است.
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