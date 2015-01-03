حزب الله حمله جبهه النصره به منطقه فلیطه القلمون را دفع کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المیادین در خبری فوری اعلام کرد: نیروهای حزب الله لبنان حمله گروه تروریستی جبهه النصره به منطقه فلیطه در القلمون (نقاط مرزی لبنان و سوریه) را دفع کرد.

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