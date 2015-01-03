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۱۳ دی ۱۳۹۳، ۱۲:۵۶

فوری/

حزب الله حمله جبهه النصره به منطقه فلیطه القلمون را دفع کرد

حزب الله حمله جبهه النصره به منطقه فلیطه القلمون را دفع کرد

رسانه های عربی در خبری فوری از دفع حمله گروه تروریستی جبهه النصره به منطقه «فلیطه» در نقاط مرزی لبنان خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المیادین در خبری فوری اعلام کرد: نیروهای حزب الله لبنان حمله گروه تروریستی جبهه النصره به منطقه فلیطه در القلمون (نقاط مرزی لبنان و سوریه) را دفع کرد.

هنوز جزئیاتی از این خبر منتشر نشده است.

کد مطلب 2454846

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