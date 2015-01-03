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۱۳ دی ۱۳۹۳، ۱۳:۱۷

دور جدیدی از مناسبات برزیل-آمریکا ورق می خورد

دور جدیدی از مناسبات برزیل-آمریکا ورق می خورد

رئیس جمهوری برزیل پس از دو دهه راهی آمریکا می شود تا برگی جدید از مناسبات دو کشور ورق بخورد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "دیلما روسف" پس از برگزاری مراسم تحلیف خود در دور دوم ریاست جمهوری برزیل در دیدار با "جو بایدن" معاون رئیس‌جمهوری آمریکا گفت: در نظر دارم  اواخر سپتامبر به واشنگتن سفر کنم.

بر اساس گزارش های رسیده دولت برزیل با تاکید بر لزوم ارتقای مناسبات خود با واشنگتن اعلام کرده که این سفر پس از دو دهه انجام شود.

رئیس جمهوری برزیل قرار بود اکتبر سال گذشته میلادی به واشنگتن سفر کند، اما اختلافات دو کشور سبب لغو این سفر شد.

روسف در مراسم سوگند ریاست جمهوری اظهار داشت: ارتقای روابط برزیل - آمریکا از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا بخش سیاسی، اقتصادی، علمی و فناوری ما مهم است و همینطور دو کشور حجم مبادلات تجاری دو جانبه بالایی دارند.

کد مطلب 2454847
شقایق لامع زاده

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