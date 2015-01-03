سید وحید غیاثی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: انجمن کاراته فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان کشورمان امسال تصمیم به حضور در مسابقات لیگ بر‌تر کاراته کشور گرفت و تیمی متشکل از کاراته کاهای جوان کشور از استان‌های مختلف با نام انجمن ناشنوایان وارد لیگ کرد.

وی افزود: در ترکیب تیم انجمن ناشنوایان در لیگ بر‌تر کاراته، ۴ کاراته کای قمی نیز حضور دارند که برای نخستین بار در این مسابقات روی تاتامی می‌روند و حضور در چنین مسابقاتی را تجربه می‌کنند که تجربه‌ای ارزشمند برای این نفرات محسوب می‌شود.

دبیر هیئت ورزش‌های ناشنوایان قم گفت: میثم اخوان در وزن منهای ۶۷ کیلوگرم، سیدعلی میرقیصری در وزن منهای ۷۵ کیلوگرم، سیدمرتضی جدایی در وزن ۸۴ کیلوگرم و سیدرضا بقایی در وزن به اضافه ۸۴ کیلوگرم ۴ کاراته کای قمی ناشنوای حاضر در لیگ بر‌تر را تشکیل می‌دهند.

غیاثی بیان داشت: تمامی این ۴ کاراته کا در عضویت تیم ملی کاراته ناشنوایان حضور دارند و می‌کوشند با حضور در این مسابقات آمادگی خود را برای مسابقات کشوری و برون‌مرزی حفظ کنند.

دبیر هیئت ورزش‌های ناشنوایان قم در بخش دیگری از صحبت‌های خود تصریح کرد: هیئت ورزش‌های ناشنوایان تلاش کرده است نسبت به جذب افراد ناشنوا به سمت ورزش و افزایش آمار بیمه‌شدگان ورزشی اقدام کند زیرا در قم استعدادهای بسیار خوبی در ورزش‌های ناشنوایان داریم که باید کشف شوند.

غیاثی خاطرنشان کرد: آمار بیمه شدگان ورزشی هیئت ناشنوایان نشان می‌دهد تعداد ناشنوایان قمی بسیار بیشتر از آمار افراد زیر مجموعه هیئت ورزشی این قشر است و به همین دلیل، باید در جهت همگانی کردن ورزش‌های ناشنوایان تلاش بیشتری انجام دهیم.