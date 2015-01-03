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۱۳ دی ۱۳۹۳، ۱۳:۲۲

الجبوری خواستار همکاری موثر اوقاف سنی و شیعی عراق شد

الجبوری خواستار همکاری موثر اوقاف سنی و شیعی عراق شد

رئیس پارلمان عراق قبل از اینکه برای پیگیری روند تحقیق درباره کشته شدن سه شخصیت دینی در بصره عازم این شهر شود بر ضرورت همکاری موثر اوقاف سنی و شیعی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، سلیم الجبوری رئیس پارلمان عراق گفت: برخی مراکز دینی در عراق بسته است و باید بازگشایی شوند و این عامل میانه روی، آگاهی بخشی و مسامحه است.

وی از اداره اوقاف سنی و شیعی خواست که در این راستا همکاری کنند و پرونده را فیصله دهند.

رئیس مجلس عراق تاکید کرد: بغداد امروز به مناسبت ولادت پیامبر(ص) زینت بندی شده است و این با وجود غم های آن است زیرا تلاشهایی برای شکست عزم آنها وجود دارد. بغدادی ها میانه رو هستند و به احدی اجازه نمی دهند به وحدت آن خدشه وارد کند.

از سوی دیگر الجبوری عازم بصره شد تا از نزدیک در جریان روند کمیته تحقیق مربوط به کشته شدن سه شخصیت دینی در این استان قرار گیرد و در مجلس ختم آنها مشارکت کند.

کد مطلب 2454849

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