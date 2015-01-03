وحدت و همبستگی ملت ایران بار دیگر به نمایش گذاشته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید انصاری ظهر شنبه در جلسه ستاد دهه فجر افزود: انقلاب اسلامی ضمن اینکه بزرگترین رخداد تاریخ معاصر دنیاست برای مردم ایران این انقلاب جایگاه ویژه ای دارد.

وی اظهار داشت: مراسم پیروزی انقلاب در دهه فجر صرف نظر تکریم ، تجلیل شهدا و جانبازان و نقش حضرت امام خمینی (ره) است.

استاندار زنجان با بیان اینکه دهه فجر به نوعی پاسداری از اهداف انقلاب است خاطرنشان کرد: به موجب این هدف نسل های بعدی آشنا می شوند که مردم ایران در سال 57 چگونه آرمان و اهداف انقلاب اسلامی را به نتیجه رساندند.

انصاری بر جذابیت و نوآوری ایده های جدید در جشن انقلاب اشاره کرد و افزود: مردم انقلابی را که همیشه همبستگی خود را به جهانیان به نمایش گذاشته اند به مراسمی دعوت کنیم که یک جذابیت ویژه ای داشته باشد و عاری از تکرار همه ساله باشد.

وی با بیان اینکه آمدن مردم به راهپیمایی با اعتقادات مردم است اظهار کرد:مردم به خاطر شهدا و امام به خیابان ها می آیند پس حضور مردم حتمی و همیشگی است.

استاندار زنجان به مردمی کردن مراسم تاکید کرد و گفت:ادارات دولتی مردم را بسیج کنند تا به سمت مردمی تر کردن و تقویت نقش مردم در برگزاری این مراسم باشد.

انصاری بزرگترین یادمانی که همه ساله اتفاق می افتد راجشن دهه فجر دانست و افزود: دستگاههای اجرایی متولی این جشن بزرگ هستند که باید همه برای رسیدن به آن نقطه اوج تلاش کنیم.

وی تصریح کرد: باید به گونه ای برنامه ریزی کنیم که تجلی وحدت و همبستگی و پایداری ملت بزرگ ایران بر آرمان ها و اهداف معمار بزرگ انقلاب را به نمایش بگذاریم و موجب افزایش امید و دلگرمی مردم به آینده آنطور که مدنظر مقام معظم رهبری و مسئولین کشور است باشد.