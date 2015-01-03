بیست و پنجمین جلسه دادگاه مهدی هاشمی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و پنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی امروز در شعبه 28 دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی مقیسه برگزار شد.

بر اساس گفته های وکیل مهدی هاشمی دفاعیات همچنان ادامه دارد و دادگاه به زودی به پایان می رسد.