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۱۳ دی ۱۳۹۳، ۱۳:۰۸

بیست و پنجمین جلسه دادگاه مهدی هاشمی برگزار شد

بیست و پنجمین جلسه دادگاه مهدی هاشمی برگزار شد

بیست و پنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی امروز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و پنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی امروز در شعبه 28 دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی مقیسه برگزار شد.

بر اساس گفته های وکیل مهدی هاشمی دفاعیات همچنان ادامه دارد و دادگاه به زودی به پایان می رسد.

کد مطلب 2454859

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