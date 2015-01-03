ایجاد وقف مشارکتی توسط بازاریان شاهرود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مصطفی مجیدی در نشست صنفی با بازاریان شاهرود که در مسجد بازار برگزار شد با بیان این که اگر کسی با خدا معامله کند، چیزی جز سود دنیا و آخرت را به همراه ندارد، افزود: اگر بازاریان در صدد ایجاد وقفی مشارکتی باشند، می توان کمک های قابل توجهی را در جهت دستگیری از نیازمندان و رفع نیازهای روز شهرستان شاهرود انجام داد.

وی ایجاد برکت در مال را یکی از موضوعات مهمی دانست که در آموزه های اسلامی وجود دارد و بذل و بخشش مال را یکی از موجبات فراوانی رزق و ایجاد برکت در مال دانست.

مجیدی ادامه داد: اگر درآمد ما از موقوفات فعلی به روز، کارشناسی شده و واقعی شود برای حل معضلات اجتماعی به بودجه دولتی دیگر نیازی نیست.

رئیس اداره اوقاف شاهرود نقش بازاریان شهرستان شاهرود را در پیشینه رویدادهای مهم در این شهرستان مهم و تاثیر گذار دانست.

وی در خاتمه افزود: بازاریان شاهرود در شکل گیری بسیاری از حرکت های ارزشی وانقلابی، پیشگام بوده اند و امروز نیز انتظار ما از این قشر، پیشگامی درجهت ایجاد وقف های جدید است تا شاهد رشد و شکوفایی در شهرستان شاهرود باشیم.