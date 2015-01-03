کتاب «امامت، امامیه و اهل سنت» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «امامت، امامیه و اهل سنت» از آثار مرکز فرهنگ و معارف قرآن و به قلم حجت الاسلام و المسلمین دکتر عیسی عیسی زاده مدیر گروه فرهنگ نامه های قرآنی منتشر شد.

در چکیده این کتاب آمده است: دفاع از مکتب تشیع و پاسخگویی به شبهات و اشکالات از مهم ترین رسالت های اندیشمندان و متکلمان شیعه است. امامت که سنگ بنای شیعه است، همواره مورد هجمه شبهات و اشکالات مخالفان بوده است.

این اثر تلاش کرده اشکالات و شبهات یکی از مفسران بزرگ اهل سنت (فخر رازی) به دلایل قرآنی امامت امیرمومنان علی(ع) را نقد و بررسی کند.

این کتاب شامل سه فصل است:

فصل اول: کلیات

فصل دوم: مبانی امامت

فصل سوم: دلایل قرآنی امامت حضرت علی(ع)

کتاب «امامت، امامیه و اهل سنت» در پاییز 1393 و در 183 صفحه توسط انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر و در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.