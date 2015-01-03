محمدجواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: امروز هوای قم نیمه ابری تا ابری همراه با وزش باد نسبتا شدید در بعد از ظهر است.

وی ادامه داد: امروز حداقل دمای هوا سه درجه و حداکثر دمای هوا نیز ۱۴ درجه و سرعت وزش باد بین ۳۶ تا ۵۴ کیلومتر بر ساعت با جهت غربی است.

کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی قم عنوان کرد: در روز یکشنبه آسمان نیمه ابری تا ابری، در بعد از ظهر همراه با وزش باد شدید است و همراه با بارش پراکنده باران در اواخر وقت خواهد بود.

وی اضافه کرد: در روز یکشنبه حداکثر دمای هوا ۱۲ درجه و حداقل دمای هوا نیز سه درجه پیش بینی می‌شود و سرعت وزش باد نیز بین ۴۳ تا ۶۱ کیلومتر بر ساعت و جهت وزش باد نیز غربی خواهد بود.

ترابیان با بیان اینکه در روز دوشنبه از میزان ابرها کاسته شده و آسمان صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد نسبتا شدید خواهد بود، ادامه داد: حداقل دمای روز دوشنبه منهای یک و حداکثر دما نیز ۱۶ درجه، سرعت وزش باد بین ۳۶ تا ۵۴ کیلومتر بر ساعت و جهت وزش باد غربی پیش بینی می‌شود.

کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی قم گفت: دمای هوا طی هفته جاری نسبت به هفته گذشته سردتر خواهد شد.