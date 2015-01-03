معاون رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با رئیس جمهوری برزیل از تلاش واشنگتن برای بهبود روابط تیره خود با برزیل خبر داد. روز گذشته نیز جو بایدن با نیکلاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا از بهبود روابط دوجانبه سخن گفت.

اگرچه بایدن در این گفتگو از آزادی زندانیان سیاسی سخن گفت و مادورو نیز بر لزوم محترم شمردن حقوق مردم ونزوئلا از سوی آمریکا و همچنین عدم دخالت در امور داخلی این کشور تاکید کرد. اظهارات مقام آمریکایی حکایت از گردش 180 درجه ای واشنگتن در مواضع خود و گرایش به سمت آمریکای لاتین بود.

"جو بایدن" معاون اول رئیس جمهوری آمریکا همچنین در دیدار با دیلما روسف رئیس جمهوری برزیل در برازیلیا با تاکید بر لزوم گسترش همکاریها در زمینه مسائل منطقه و جامعه بین الملل اعلام کرد که آمریکا در پی بهبود روابط تیره خود با برزیل است.

در همین رابطه "رائول کاسترو" رئیس جمهوری کوبا در پیامی تلویزیونی گفت کشورش روابط دیپلماتیک خود را با ایالات متحده از سر می گیرد.

رئیس جمهوری کوبا از اظهارات "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا در مورد عادی سازی روابط واشنگتن با هاوانا استقبال کرد. وی ساعتی پیش در پیامی تلویزیونی از آغاز مجدد مناسبات دیپلماتیک دو کشور خبر داد.

این در حالی است که روابط سیاسی کوبا و آمریکا در زمان ریاست جمهوری "جان اف. کندی" در دهه 1960 میلادی به تیرگی گرایید و پس از آن واشنگتن تحریم های سنگینی را علیه هاوانا و مقامات سیاسی آن وضع نمود.

اوباما نیز اعلام کرده است که دولتش به دنبال تغییر در مناسبات خود با مردم کوبا است و در این راستا به زودی سفارت خود را در هاوانا بازگشایی می کند. رئیس جمهوری آمریکا گفت کشورش دست دوستی به سوی کوبایی ها دراز می کند. وی همچنین این اقدام را بارزترین واقعه در تاریخ 50 ساله روابط پرتنش دو کشور نامید.

باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس خبری آخر سال خود با بیان اینکه تحریم‌ های کوبا فورا لغو نمی‌ شود، از سرگیری روابط دیپلماتیک دوجانبه را زمان بر خوانده است.

وی با طرح این ادعا که کوبا مردمش را سرکوب می‌ کند، در عین حال اعتراف کرد که 50 سال انزوا موثر نبوده و نتوانسته کوبا را از مواضع خود عقب بکشاند.

رئیس جمهوری ونزوئلا نیز احیای روابط کوبا- آمریکا را به منزله ایجاد تغییرات در آمریکای لاتین خوانده و اعلام کرده است توافق 17 دسامبر نشان داد که کوبا و آمریکا موافق احیای روابط دیپلماتیک بوده و این نتیجه تغییرات سیاسی در آمریکای لاتین بوده و این موضوع به درک این مسئله از سوی آمریکا کمک می کند اما همچنان راه بسیاری باقی مانده است تا واشنگتن اذعان کند ما دیگر حیات خلوت آنها نیستیم.