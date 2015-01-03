ارزیابی مدیران خوزستان براساس مصوبه خرید کالا ی استانی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسن مقتدایی پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی استان خوزستان اظهار کرد: بحث خرید کالا و خدمات از داخل استان که از ابتدای امسال مصوب شده در ادارات و سازمان های دولتی در حال اجرا ست و باید تا 10 آذر ماه گزارش ها را بگیریم تا دستگاه هایی که این مصوبه را پیگیری کرده اند شناسایی شوند.

وی با بیان اینکه آثار اجرایی شدن این مصوبه در بازارهای استان موجود است، تصریح کرد: دستگاه ها برای گذر از این مرحله باید کمی فشار را تحمل کنند، برخی نگاه دست به عصایی دارند در حالی که اگر قرار است در استان تحولی ایجاد شود باید برخی سختی ها را باید تحمل کنیم.

استاندار خوزستان با تاکید بر اینکه باید برنامه ریزی های لازم برای بهتر انجام شدن مصوبه خرید کالا و خدمات از داخل استان تا پایان سال انجام شود، عنوان کرد: در فاصله 10 روز آینده آخرین گزارش ها در این زمینه از دستگاه های دولتی و مخصوصا شرکت ها گرفته خواهد شد تا مورد ارزیابی قرار بگیرند و بعد از آن وارد بخش مردمی می شویم.

وی اضافه کرد: باید این فرهنگ در میان مردم خوزستان ایجاد شود که خرید کالاها و خدمات داخلی استان می تواند تاثیراتی را بر ایجاد اشتغال داشته باشد البته این امر مستلزم این است که مردم بتوانند در نمایشگاه مجازی مایحتاج خود را جست و جو کنند و از موجودیت آن در استان آگاه شوند.

مقتدایی بیان کرد: ارزیابی مدیران در استان باید براساس عمل به مصوبه خرید کالا و خدمات از داخل استان انجام شود و همچنین اگر می خواهیم کارمندان نمونه را انتخاب کنیم بر روی ماموران خرید، پشتیبانی و... که این موضوع را محقق کرده اند تمرکز کنیم.

وی افزود: روی مدیران پشتیبانی باید تمرکز بیشتری شود که عملی ترین و آسان ترین راه را انتخاب نکنند و راه هایی را بروند که یک تجربه جدید برای آن ها ایجاد کنند، همه باید با هم همراه شویم و ببنیم که نفع استان در کجا است زیرا منفعت مردم خوزستان در تصمیم های ما نهفته است و به دنبال این تصمیمات اشتغال، ازدواج، عمران و آبادی ایجاد می شود.