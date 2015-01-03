نمایندگان گلستان به جمع چهار تیم برتر لیگ برتر کبدی صعود کردند

سیدمحمد قدس مفیدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مرحله دوم نهمین دوره رقابت های لیگ برتر کبدی استاندارد آقایان باشگاه های کشور انتخابی تیم ملی از روز چهارشنبه ۱۰ دی ماه در مجموعه ورزشی بعثت تهران برگزار شد و هشت تیم برتر مرحله مقدماتی در گروه چهار تیمی به صورت دوره ای با هم به رقابت پرداختند.

قدس مفیدی افزود: پس از دو روز رقابت، تیم های کبدی گلستان و گرگان با پیروزی برابر رقیبان خود جواز حضور در مرحله نهایی لیگ برتر کبدی کشور را به دست آوردند.

وی در مورد نتایج نمایندگان کبدی اظهار کرد: تیم هیات کبدی گلستان در بازی نخست خود با نتیجه قاطع ۵۸ بر ۲۶ برابر تیم استقلال ساری به برتری دست یافت و در گام دوم نیز با نتیجه ۴۶ بر ۳۶ نماینده البرز را از پیش رو برداشت و صعودش به مرحله بعدی را مسجل کرد.

وی ادامه داد: تیم هیات کبدی شهرستان گرگان نیز در بازی ابتدایی با نتیجه ۳۹ بر ۳۲ از سد تیم دولت آباد اصفهان گذشت و در مسابقه دوم ۳۳ بر ۲۲ برابر تیم هیات کبدی یزد صاحب برتری شد.

رییس هیات کبدی شهرستان گرگان علاوه بر صعود دو نماینده کبدی گلستان، صعود نمایندگان چابهار و البرز نیز به دور بعدی قطعی شده است و این چهار تیم به مرحله نهایی راه یافته اند.

به گفته قدس مفیدی، هدایت تیم البرز بر عهده عبدالحمید مقصودلو مربی گرگانی بوده است و فرهاد کمال غریبی و محمد مقصودلو دو بازیکن گلستانی در این تیم حضور داشته اند.

اسامی بازیکنان و کادرفنی تیم هیات کبدی شهرستان گرگان به این ترتیب است:بازیکنان: فاضل اتراچالی – میثم عباسی – میثم قجر - سیدمهدی موسوی – سید جواد موسوی – مرتضی کاویان - مرتضی تلمادره – رحمت عبدالله نژاد - هادی حاجی لری – احمد شعبانی – محمود کمالی – سعید غفاری و قاسم سالاری

سرمربی: غلامرضا مازندرانی

مربی: مصطفی نودهی