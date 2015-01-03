تشخیص و درمان قطعی بیماری های داخل رحم با روش هیستروسکوپی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ابوالفضل مهدی زاده گفت: هسیتروسکوپی یک روش خیلی خوب برای تشخیص و درمان بیماریهای داخل رحم (آندومتر) است و در گذشته ، قبل از اینکه روش هسیتروسکوپی وجود داشته باشد پزشکان از فضای داخل رحم بی اطلاع بودند و کورتاژ تشخیصی انجام می دادند و باید تاکید کنم که با کورتاژ تشخیصی نه می توان پولیپ و یا فیبروم ها رو برداشت و نه چسبندگیها را آزاد کرد ولی امروزه با دستگاه هیستروسکوپ می توان وارد فضای رحم شویم و فضا را بینیم و 100درصد بیماریهایش را تشخیص و درمان کنیم.

این متخصص زنان و زایمان گفت: این در حالی است که فضای داخل رحم دچار بیماریهای مختلفی از جمله خونریزی های خیلی طولانی و شدید در اثر داشتن پولیپ یا فیبروم می شدند که این امر پزشکان را در تشخیص و درمان دچار اشتباه می کرد ولی امروزه با هیستروسکوپ می توان این بیماریها را به راحتی تشخیص داده و درمان کرد و علاوه بر آن می توان با هیستروسکوپ پولیپ ویا فیبروم را بدون نیاز به جراحی بزرگ بیرون آورد.

دبیر اولین کنگره بین المللی روش‌های کم‌تهاجمی زنان و مامایی ایران گفت: در بعضی مواقع فضای داخل رحم دچار چسبندگی می شود که این عارضه می تواند به دنبال کورتاژهای غیر قانونی یا کورتاژهای خشن ویا به دنبال عفونت ها و بخصوص سل بوجود آید که در این مورد خانم ها نمی توانند قاعدگی داشته باشند و علاوه بر اینکه قاعدگی شان قطع می شود باردار هم نمی شوند ولی با استفاده از دستگاه هیستروسکوپ می توان به قسمت های داخل رحم دسترسی پیدا کرد و نقاطی که چسبندگی دارند را کاملا آزاد کرد و فضای داخل رحم را بازسازی کرد به شکلی که فرد مورد نظر بتواند دارای قاعدگی و بارداری طبیعی شود.

مهدی زاده در ارتباط با موارد دیگر استفاده ار هیستروسکوپ گفت :در مواقعی که مخاط رحم بیش از حد ضخامت پیدا می کند و باعث خونریزی می شود و یا زمانی که فضای داخل رحم (آندومتر )دچار سرطان می شود می توان بوسیله هیستروسکوپی مشکل بیمار را تشخیص داده و بهترین راه درمان را در پیش گرفت.

اواین کنگره بین المللی روشهای کم تهاجمی زنان و مامایی ایران همزمان با یازدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران از 16 تا 19 دی ماه جاری در مرکز همایشهای رازی تهران برگزار می شود.

