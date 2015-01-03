پیگیری تخصیص اعتبار برای پایگاه مرکزی ساختمان اورژانس فارس

به گزارش خبرنگار مهر، دکترضرغام صادقی پیش از شنبه در جلسه هم اندیشی احداث ساختمان جدید اورژانس فارس در جمع مسئولین بیان کرد: خوشبختانه در سال آینده مقرر شده 10 درصد سهم هدفمندی یارانه ها وهمچنین 3 هزار میلیارد تومان از محل ارزش افزوده کشور در زمینه حوزه بهداشت ودرمان به تصویب رسیده که قول خواهم داد اعتباری برای ساخت پایگاه مرکزی اورژانس فارس در جذب کنم.

وی بابیان اینکه چنانچه تصمیمات جلسه امروزدر خصوص ساخت پایگاه اورژانس فارس از سوی شهرداری وهمچنین فرمانداری شیراز اجرایی شود وضعیت پایگاه اورژانس مطلوب خواهد شد، افزود: همواره با وجود اینکه استان فارس وشهر شیراز بعنوان یکی از استان های حادثه خیز در کشور یاد می شود با وجود هر گونه حوادث طبیعی نگران ساختمان اورژانس هستم.

وی ادامه داد: در حال حاضر وضعیت ساختمان اورژانس استان فارس نا مطلوب است ونیاز است تمامی مسئولین استان برای احیا و بازسازی این مرکز تلاش ویژه ای داشته باشند.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اجرای طرح تحول نظام سلامت در کشور را بعنوان یکی از موفق ترین خدمان دولت تدبیر امید دانست و افزود: خوشبختانه در این دوره توانسته ایم با همسو شدن دولت یازدم به یکی از تاکیدات مقام معظم رهبری در حوزه سلامت دست یابیم.

فرماندار شیراز نیز گفت: باعث تاسف است که کلانشهرب همانند شیراز از داشتن پد فرود بالگرد امدادی محروم باشد.

مصطفی امیری زندگی کردن در کلانشهر را منوط بر توسعه دادن به امکانات اولیه شهروندان دانست وافزود: در حال حاضر داشتن محل فرود بالگرد امدادی مهمترین شاخصه در خصوص خدمات امدادی است.

وی اضافه کرد:ساختمان اورژانس فارس علاوه بر اینکه به موزه شبیه است امروزه به گونه ای شده که بیشتر از هر اقدام دیگری در وقوع بلایای طبیعی بیشتر نگران جان پرسنل این مرکز هستیم.

امیری از تمامی مسئولین مدیریت بحران استان خواست تمام تلاش خود را برای احداث ساختمان جدید اورزانس فارس بکار گیرند.

وی استفاده از بام های مراکز تجاری برای فرود بالگرد امدادی را در شرایط فعلی مهمترین راهکار دانست.